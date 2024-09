Brian May, el guitarrista de Queen, revela que va patir un vessament cerebral

Foto: EuropaPress

Brian May, el llegendari guitarrista de Queen , va revelar recentment que va patir un vessament cerebral menor i va haver de ser traslladat d'urgència a l'hospital. L'icònic guitarrista, de 77 anys, va compartir amb els seus seguidors de les xarxes socials l'aterridora experiència de perdre el control del braç esquerre i l'angoixa que va sentir en ser portat en ambulància a l'hospital.

Tot i la gravetat de l'episodi, May va voler tranquil·litzar els seus fans assegurant-los que encara pot tocar la guitarra , encara que ara es troba en una etapa de recuperació que ell mateix descriu com estar “castigat”.

La seva recuperació implica estrictes restriccions: no se li permet viatjar, conduir, ni realitzar activitats que puguin augmentar el ritme cardíac. A través de les seves xarxes socials, el creador del famós èxit "We Will Rock You" va compartir amb els seus seguidors: "Sóc aquí per portar-vos bones notícies, crec. Puc tocar la guitarra després dels esdeveniments dels últims dies".

El músic va detallar com va passar el vessament cerebral menor, esmentant que, de sobte, va perdre completament el control del seu braç esquerre . “He de dir que fa una mica de por. Vaig rebre l'atenció més fantàstica. Llums blaves destellant, tot molt emocionant”, va relatar. Tot i que va tenir la temptació de compartir un vídeo sobre l'incident, va decidir no fer-ho al seu moment perquè no volia que la gent sentís llàstima per ell: "No volia que se'm compadís... això m'ompliria la safata d'entrada i això em molesta ".

Aquesta no és la primera vegada que el guitarrista s'enfronta a un problema de salut greu. El 2020, va patir un atac cardíac i, mesos després, va revelar que un medicament li havia provocat una "explosió a l'estómac" que gairebé el mata. Reflexionant sobre el seu atac cardíac, va explicar: "L'infart va ser un símbol d'una malaltia arterial, però no bec, no fumo, no tinc el colesterol alt i estava fent exercici durant la gira, aleshores ¿per què va passar?".

Tot i aquests problemes de salut, el guitarrista ha aconseguit tirar endavant i superar-los.