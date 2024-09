Quines pel·lícules són candidates a representar Espanya en els propers Oscars?

Foto: EuropaPress

'L'estrella blava' , de Javier Macipe, 'Marco' , d'Aitor Arregi i Jon Garaño, i 'Segundo premio' , d'Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, han estat les tres pel·lícules seleccionades per optar a representar Espanya en la propera edició dels Oscar , la número 97, en la categoria de Millor Pel·lícula Internacional.

El proper 18 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà Espanya als premis de l'Acadèmia de Hollywood.

D'aquesta manera, es queden fora de la carrera per l'estatueta dels Oscars alguns altres títols que havien sonat com a candidats com 'El 47', 'Nevenka' o 'Casa en flames', a més de la nova pel·lícula d'Almodóvar, 'La habitació del costat', que no podia entrar en aquesta cursa en estar rodada en anglès.

"Tenia molta fe, crec molt en aquesta pel·lícula des de sempre i estem plens de fe per als passos que vénen al davant", ha explicat el director de 'L'estrella blava', Javier Macipe, que ha avançat que parteix d'aquesta estratègia per fer visible la pel·lícula als Estats Units seria la de buscar suport "amb alguns dels millors músics del món".

"Tenim diversos asos a la màniga", ha remarcat el realitzador sobre una pel·lícula que narra les vicissituds del músic Mauricio Aznar als anys 90 encaminades a deixar la seva addicció.

A més d'aquesta 'estratègia' de suport musical, una altra de les virtuts de la cinta, tal com ha apuntat Macipe, és que "se sent de dos països" --gran part de la pel·lícula va ser rodada a Argentina--, per això que podria comptar amb el suport de part dels acadèmics llatinoamericans.

Per part seva, Eduard Fernández --qui dóna vida a Enric Marco, un sindicalista que es va fer passar per supervivent d'un camp de concentració nazi-- considera que el primer pas per Venècia de la cinta --encara sense estrenar a sales-- ja serveix d'avançament a les expectatives que podria generar fora de les fronteres espanyoles.

"Va ser una passada molt bonica, amb una atenció bestial en moments claus i també un respecte absolut pels silencis", ha dit d'una pel·lícula que acaba de "començar el camí" i ja compta amb distribució a França, Itàlia o Grècia.

Fernández ha admès que la transformació per fer més creïble el seu personatge --va engreixar 16 quilos, es va afaitar el cap i es va deixar un bigoti enorme-- li ha suposat potser "la millor interpretació de la seva carrera".

"Marco va tenir una vida complicada i imagino que va buscar sortides com les de fabular i inventar. De fet, buscava el seu lloc al món i molta admiració, tanta que mai en va tenir prou", ha remarcat.

DEL UNIVERSAL AL PARTICULAR

Finalment, els codirectors de la pel·lícula 'Segundo premio' --inspirada en l'enregistrament del disc de títol homònim de Los Planetas-- Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, a més del productor Cristóbal García (La Terraza Films), han remarcat també la importància de la clau musical de la seva cinta.

"La nostra idea era fer un homenatge a la música i una pel·lícula que no s'havia fet a Espanya. Com que és un homenatge a les escenes musicals --Granada va ser un calb de cultiu als 90 de la música actual a Espanya-- la part internacional ha respost molt bé, perquè s'entén a llocs com Seattle o Nova York", ha afirmat García.

Per a Lacuesta, la seva pel·lícula parla del "treball en equip, cosa que passa en molts àmbits" de la vida, per la qual cosa aconsegueix transmetre un missatge "universal d'una cosa particular". "Un fa la pel·lícula de forma natural intentant que arribi al públic i sigui emomcionant i això ja està fet, ara toca treballar en la comunicació", ha conclòs.

Les actrius Malena Alterio (guanyadora del Goya a la Millor Actriu Protagonista per Que ningú dormi), Belén Cuesta (guanyadora del Goya a la Millor Actriu Protagonista per La trinxera infinita) i Victòria Luengo (nominada al Goya a la Millor Actriu Protagonista per Suro) , han anunciat les tres pel·lícules preseleccionades, acompanyades pel president de l'Acadèmia Fernando Méndez-Leite i la notària Eva Fernández Medina.