Lady Gaga i Joaquin Phoenix presenten la segona part del 'Joker', que va néixer d'"un somni" de l'actor

Lady Gaga i Joaquin Phoenix posen al Festival de Venècia - Alberto Terenghi/Pool Even/IPA / DPA

Els actors Joaquin Phoenix i Lady Gaga han presentat aquest dimecres 4 de setembre a la Mostra de Venèzia 'Joker: Folie à Deux', segona part de la història de l'origen del sinistre pallasso interpretat per Phoenix que, tal com ha confessat, va néixer de un somni seu-.

"Un dia estava com a joker, fent cançons, i vaig trucar a Todd (Philips, director de la pel·lícula) perquè vaig pensar que hi havia alguna cosa", ha explicat Phoenix durant la roda de premsa oficial al festival, explicant posteriorment la importància de les cançons en aquesta nova pel·lícula.

"Part de la gran alegria de fer aquesta pel·lícula va ser per a mi prendre cançons estàndard i fer-les específiques per al personatge, o més aviat per als dos personatges que interpreto", ha apuntat l'intèrpret de 'Gladiator', que a més ha assenyalat com va començar el seu treballo amb alguns punts de referència musicals amb llegendes com Frank Sinatra.

"Després intentem identificar les seves cançons amb diferents parts dels personatges", ha continuat, incidint que alguns dels temes que canten no reflecteixen què és Arthur, el protagonista, sinó el que Joker "vol ser".

"Immediatament Lady Gaga i jo vam suggerir cantar-los en viu i ho vam fer. De fet, fer cada escena va significar una presa diferent d'una cançó, cosa que va ser energitzant i emotiu", ha incidit. La primera part d'aquesta pel·lícula, Joker, ja va aconseguir el Lleó d'Or en la seva anterior participació a la competició oficial.

En aquesta mateixa línia, Lady Gaga ha explicat com van començar a treballar les parts de les cançons al guió pensant en la música que Arthur podria haver escoltat amb la seva mare quan era més jove, música que ella va tocar per a ell.

"La manera com abordem la música en aquesta pel·lícula va ser molt especial i plena de matisos, perquè els dóna als personatges una manera d'expressar-se, portant-los on les paraules no poden arribar", ha destacat, apuntant per exemple que va haver de desaprendre la tècnica i la respiració per treure les cançons del seu personatge -la parella de Joker-.

La intèrpret de Poker face ha indicat que treballar amb Phoenix ha estat una experiència "completament diferent de qualsevol altra que hagi tingut" amb un actor. "Ell és increïblement llest i lliure, i entre les coses que he après hi ha la de no anar a escena amb una noció preconcebuda del que faríem", ha defensat.

El director de la cinta, Todd Phillips, també ha afirmat que el fet que Joker canti en aquesta nova entrega és una mena de continuació de l'anterior. "Hi ha una idea que Arthur hi té música, i crec que si es recorda el primer film, hi ha moments en què ell està ballant per qualsevol raó i és una manera d'expressar el que està sentint", ha conclòs.