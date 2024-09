'Diàspora', de Binta Diaw, arriba a l'Hospitalet

Foto: Ajuntament de L'Hospitalet

Manifesta 15 Barcelona Metropolitana dona el tret de sortida amb el major abast geogràfic de la història de la Biennal Nòmada Europea. El cor de Manifesta 15 serà l’antic edifici de l’editorial Gustavo Gili, i des d’allà s’estendrà a tota la regió metropolitana. Les dotze ciutats participants, on s’inclou L’Hospitalet, s’han vertebrat en tres clústers que són, alhora, temàtics i geogràfics: “Equilibrant conflictes” (delta del Llobregat), “Cuidar i cuidar-nos” (serra de Collserola i el Vallès) i “Imaginant futurs” (riu Besòs i voltants).

En aquests clústers, ben fonamentats en les realitats locals, més de noranta participants presenten obres multidisciplinàries per ampliar la comprensió de com ens relacionem entre nosaltres i amb els recursos naturals que ens envolten.

Coincidint amb el trentè aniversari, aquesta edició de la biennal contribueix a repensar quin paper tenen les zones de fora del nucli històric de Barcelona i explora com es podrien millorar les relacions entre els entorns construïts i els naturals de la regió metropolitana.

A partir de diumenge, 8 de setembre, a L’Hospitalet, com a part del clúster “Equilibrant conflictes”, es podrà visitar a Can Trinxet la instal·lació Diàspora, de Binta Diaw, formada per una xarxa de 800 m de trenes que han estat produïdes in situ, durant aquest estiu, per un col·lectiu de dones africanes de la ciutat.

L’artista, d’origen senegalès i italià, orienta la seva recerca a la creació d'instal·lacions de diverses dimensions i a treballs que fan referència a fenòmens socials com la migració i la immigració, les nocions d'identitat i l'experiència del cos femení. Diaw es considera part d'una llarga tradició de resistència i comparteix històries que cal preservar per a les generacions futures.

La instal·lació es podrà visitar a Can Trinxet fins al 24 de novembre dins el següent horari: de dimarts a divendres, de 16 a 20 hores, i els dissabtes i diumenges, de 10 a 20 hores. L'exhibició anirà acompanyada d'activitats i visites per a centres educatius, grups i col·lectius de la ciutat, i públic general. Can Trinxet, situat al carrer de Santa Eulàlia 206-212, és part de l’actual patrimoni industrial de la ciutat. La fàbrica de filats i teixits de cotó, que es va començar a construir el 1900, era coneguda com a Avel·lí Trinxet i Fills i va ser una de les més grans de la ciutat, on van arribar a treballar aproximadament 1.500 dones.

A L’Hospitalet, també es pot veure des de finals d’agost la instal·lació artística Juntes, més fortes, de l'artista Lara Schnitger i la Xarxa de Dones Cosidores, a la xemeneia industrial de Can Batllori. L’artista, en col·laboració amb dones de la regió metropolitana de Barcelona, ha creat dotze pancartes que es penjaran de dotze xemeneies ubicades a ciutats participants en la biennal. Aquestes xemeneies són les representants d’antigues fàbriques tèxtils i el projecte pretén tornar-los la veu i connectar-les de nou amb les seves històries i comunitats.

Al llarg de la biennal, Manifesta 15 organitzarà també a cada ciutat una setmana temàtica (Focus Week), que a L’Hospitalet tindrà lloc del 4 al 10 de novembre.

Se n’instal·larà a la rambla de la Marina (alçada de Ca n’Arús) una seu itinerant, la Manifesta 15 Mobile Venue, que funcionarà com a hub cultural i espai comunitari. El projecte local a L’Hospitalet prendrà el títol “Pajarracos, pájaros y pajaritos”, realitzat de forma comunitària entre agents artístics i culturals del Districte Cultural L’H i de la ciutat de L’Hospitalet. Del 8 al 10 de novembre, es desplegarà aquest festival a diferents barris de la ciutat amb activitats relacionades amb l'art i la creació contemporània, la creació popular, el flamenc i l'ornitologia.