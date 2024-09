Mor James Earl Jones, l'actor que va posar la veu a Mufasa i Darth Vader

James Earl Jones. Foto: Zuma Press

El món del cinema plora la mort de James Earl Jones , mort al seu domicili, a l'estat de Nova York, dilluns passat 9 de setembre. Tenia 93 anys.

Al llarg de la seva carrera va ser reconegut per la seva distintiva i profunda veu, que ha deixat una marca indeleble a la cultura popular. Va néixer el 17 de gener de 1931 a Arkabutla, Mississipí, i ha tingut una carrera que abasta més de sis dècades al teatre, el cinema i la televisió. Al llarg de la seva carrera, Jones ha estat aclamat tant per les seves actuacions dramàtiques a l'escenari com pel seu treball a pel·lícules i programes de televisió.

Jones és universalment conegut com la veu de Darth Vader a la saga de Star Wars, però també va passar a la posteritat per posar veu a Mufasa en la versió animada de Disney d'El Rei Lleó (1994) i el seu remake el 2019. A més del seu icònic treball de veu, ha tingut una carrera prolífica com a actor, destacant-se en pel·lícules com Dr. Strangelove (1964), The Great White Hope (1970), per la qual va rebre una nominació al Premi de l'Acadèmia, i Field of Dreams (1989).

Ha estat guardonat amb nombrosos premis al llarg de la seva carrera, inclosos tres premis Tony, un Grammy i dos premis Emmy. La seva veu distintiva i la seva presència escènica l'han convertit en una figura llegendària en l'actuació.

Jones també ha estat honrat pel seu impacte a la indústria de l'entreteniment amb el Premi a la Trajectòria del Sindicat d'Actors de la Pantalla i un Oscar Honorífic el 2011.

Al llarg de la seva vida va haver d'afrontar diversos reptes personals. Un d'ells va ser una tartamudesa severa a la seva joventut, la qual va superar en gran mesura a través del teatre i l'actuació.