El "Kamasutra català": un manual medieval sobre sexe que desafia la seva època

A l'ocàs del segle XIV, en una Europa marcada per estrictes normes morals imposades per l'Església Catòlica, un manual curiós irrompia amb un enfocament inesperat sobre la sexualitat. Es tracta de l' Speculum al foder (traduït al castellà com a "Manual del joder"), un compendi escrit en català antic que conté el primer llistat de postures sexuals conegut a Europa. Aquesta obra, considerada per alguns com el "Kamasutra català", ha ressorgit de l'oblit gràcies a una exposició al Museu de l'Eròtica de Barcelona.

L' Speculum al foder , d'autor anònim, és un dels textos més antics que aborda la sexualitat a Europa en una llengua vernacla. Les dues versions originals es conserven a la Biblioteca Nacional d'Espanya, a Madrid. Més enllà del contingut explícit , el manual ofereix una finestra a la percepció medieval del sexe, les pràctiques d'higiene sexual de l'època i els remeis casolans per augmentar el desig. Entre els seus passatges, s'esmenten ungüents i pocions d'ingredients tan inusuals com la cua de cérvol o el greix de lleó, que suposadament afavorien l' activitat sexual.

El llibre, que continua sent poc conegut malgrat la seva rellevància històrica, és un testimoni fascinant sobre com s'entenia el sexe a l'Edat Mitjana . Segons Víctor Lluís Pérez García, historiador i comissari de l'exposició al Museu de l'Eròtica, "es tracta del primer manual de sexe escrit en una llengua vernacla a Europa". No només descriu posicions per al coit, sinó que aborda també aspectes del plaer femení , una cosa força avançada per a la seva època.

Tot i això, l' Speculum al foder no es limita a ser un simple catàleg de pràctiques sexuals. A la seva introducció, el llibre detalla diversos capítols sobre higiene sexual i seducció, proporcionant un curiós ventall de consells alimentaris i afrodisíacs.

El manual, clarament adreçat a un públic masculí, també ofereix recomanacions per evitar l'ejaculació precoç , encara que sota la llum del coneixement modern aquests consells resulten més que qüestionables. "Realment no és agradable si els dos plaers no vénen alhora", adverteix el text, recomanant als homes que "es distreguin" durant l'acte sexual.

Tot i els seus aparents avenços, el manual manca de qualsevol noció sobre el consentiment, reflex del seu context històric. Un dels seus passatges més problemàtics aconsella els homes a “retorçar i pessigar” les dones per excitar el seu desig. Aquesta visió, encara que xocant des d'una perspectiva actual, ens permet entendre els prejudicis i les limitacions de la societat medieval respecte a la sexualitat.

El Speculum al foder és, en última instància, una obra que reuneix la medicina i la moral del seu temps . El seu origen podria remuntar-se a influències àrabs i hindús, com suggereix l'historiador Pérez García, assenyalant un possible vincle amb el Kamasutra de Vatsyayana. Aquest compendi de textos i tradicions sexuals va viatjar des de l'Orient a través del món islàmic i va penetrar a l'Europa medieval.

Tot i que va romandre relegat a l'àmbit acadèmic, el manual català ha començat a rebre més atenció, no només pel contingut explícit, sinó també pel que revela sobre les complexitats de la sexualitat medieval. "Segueix sent un gran desconegut per al públic", afegeix Pérez García, que espera que l'exposició al Museu de l'Eròtica de Barcelona marqui el començament d'una nova apreciació d'aquest text únic.