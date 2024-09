Suspesos tots els concerts al Santiago Bernabéu fins al març de 2025 | Europa Press

S'ha decidit suspendre tots els concerts a l'estadi Santiago Bernabéu fins al març de 2025. Aquesta decisió respon a les queixes veïnals degudes al soroll elevat i la brutícia generada per els esdeveniments. Entre els artistes afectats es troben Aitana, Lola Índigo, Dellafuente i un festival de K-Pop, la qual cosa impactarà aproximadament 250.000 persones que ja havien comprat les seves entrades.

Per abordar aquestes queixes i complir amb la normativa de l'Ajuntament de Madrid, es preveu la instal·lació de pantalles que ajudaran a reduir l'emissió de soroll. En quant a les reaccions dels artistes, Aitana ha anunciat que els seus concerts es reprogramaran per al 27 i 28 de juny de 2025, mentre que Lola Índigo ha expressat la seva tristesa a Twitter.

Anteriorment, es va establir una hora límit per a la finalització dels esdeveniments a les 23:00 hores i es van reforçar els serveis de neteja per mitigar els problemes. No obstant això, la situació ha portat a José Ángel Sánchez, administrador de l'estadi, a una propera cita judicial al Jutjat d'Instrucció 54 de Madrid el 29 d'octubre, on haurà de respondre a una denúncia per un suposat delicte mediambiental.

L'estadi ha acollit concerts destacats en el passat, com els de Taylor Swift, Manuel Carrasco, Duki, Luis Miguel i Karol G. A més, s'han celebrat festivals com 'Locos por la música', 'Premier Remember' i 'La Velada del Año IV'. No obstant això, en alguns esdeveniments s'han superat els límits de so permesos per la legislació vigent, la qual cosa ha contribuït a la controvèrsia actual.