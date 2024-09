Les reaccions d’Aitana i Lola Índigo després de les suspensions dels seus concerts: "Fa hores que estic en xoc" | Europa Press

Aquest divendres, el Real Madrid va anunciar la suspensió de tots els concerts programats a l’estadi Santiago Bernabéu fins a l’abril de 2025. Aquesta decisió es va prendre en resposta a les contínues queixes dels veïns sobre el nivell de soroll generat durant aquests esdeveniments.

Entre els concerts afectats es troben el Music Bank de K-POP, previst per al 12 d’octubre de 2024, el concert de Dellafuente el 15 de novembre de 2024, i els de Aitana, que estaven programats per al 28 i 29 de desembre de 2024. També es posposa el concert de Lola Índigo, que havia de celebrar-se el 22 de març de 2025.

Aitana, en conèixer la suspensió, va expressar la seva sorpresa i decepció en un comunicat: "Acabo de saber la suspensió dels concerts al Santiago Bernabéu i estic en xoc. No puc expressar com de trista estic per aquesta notícia. Les noves dates per als meus concerts són el 27 i 28 de juny de 2025. Oferim l’opció de reembossament o canvi d’entrada per a les noves dates. Sento molt l’impacte que aquesta suspensió té sobre tots aquells que ja havien fet reserves i compres d’entrades."

Lola Índigo també va reaccionar a l’anunci a les seves xarxes socials: "Confirmo que el meu concert al Santiago Bernabéu no es cancel·la, sinó que es posposa. Encara no tenim noves dates per a l’esdeveniment. Estic molt trista per els plans que s’han vist afectats i entenc com de complicat és això per a tots els que esperaven amb ànsies el concert. He viscut situacions similars abans i em fa mal que això passi de nou."

El Real Madrid ha promès millorar l’aïllament acústic de l’estadi durant el període de suspensió. No obstant això, les reaccions dels veïns i organitzacions han estat mixtes. El grup Ruido Bernabéu considera que la mesura és insuficient i continuarà lluitant per obtenir garanties que no se celebraran més esdeveniments que causin molèsties. L’Associació de Perjudicats pel Bernabéu, per la seva banda, considera que la suspensió és un primer pas necessari, tot i que el problema del soroll persisteix, atès que els esdeveniments anteriors ja havien estat problemàtics.

La suspensió d’aquests concerts afecta aproximadament 250.000 persones que havien planejat assistir als esdeveniments esmentats, generant una onada de decepció entre els seguidors i afectant l’agenda dels artistes. La situació continua desenvolupant-se, i s’espera que tant el Real Madrid com els organitzadors de concerts i les autoritats locals treballin per trobar una solució que equilibri les necessitats dels veïns amb les dels aficionats i els artistes.