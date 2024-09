Bones notícies per a 'La Reina del Flow'! Confirmada la tercera temporada

Foto: Netflix

Els amants de la famosa sèrie colombiana ' La Reina del Flow ' estan enhorabona, i és que l'actriu protagonista Carolina Ramírez ha confirmat que hi haurà tercera temporada de la sèrie.

Ramírez és coneguda pel seu paper com Yeimy Montoya a la sèrie musical, que es va emetre entre el 2018 i el 2021. Tot i haver explorat altres projectes, els seguidors de la sèrie no han permès que Carolina s'allunyi completament del seu personatge. Aquest afecte tan immens que han guardat els fans i el cast a aquesta sèrie ha estat clau perquè es confirmi l'enregistrament de la tercera temporada.

A través de les seves històries a Instagram, l'actriu va revelar: "Fa tres dies vaig signar, així que hi haurà una tercera temporada de La Reina del Flow . Veurem què passa". Tot i que no va oferir detalls sobre la trama, Ramírez va deixar clar que ni tan sols ella sap cap on anirà la història. "No tinc idea de què es tractarà. Potser passi una cosa molt important amb Yeimy o potser no", va expressar, deixant oberta la possibilitat de grans sorpreses per a la nova temporada.

Després de l'anunci, l'actriu va compartir imatges de les gravacions de les temporades anteriors, acompanyades d'un missatge que deia: "Yeimy Montoya torna. Com que té 24 vides", en al·lusió a les nombroses vegades que el personatge ha ressorgit. Ara com ara, es desconeix quan començarà el rodatge o quins formaran part de l'elenc. Tot i això, ja és segur que Caracol Televisión està preparant una producció ambiciosa per al 2025, atesa la popularitat de la sèrie, que va comptar fins i tot amb la participació d'artistes com Sebastián Yatra, Karol G, Feid i Rauw Alejandro, que es van interpretar a si mateixos .

'La Reina del Flow', música urbana i traïcions

La Reina del Flow és una sèrie colombiana que narra la història de Yeimy Montoya, una talentosa compositora de música urbana que busca venjança després de ser traïda pels que més estimava.

Yeimy, una jove de Medellín amb un gran do per escriure cançons, és enganyada pel seu nòvio, Charly Flow, i el seu cosí, els qui la incriminen en un delicte de narcotràfic. Com a resultat, ella passa 17 anys en una presó dels Estats Units. Durant aquest temps, Charly es converteix en una estrella de la música utilitzant les cançons que li va robar a Yeimy.

En sortir de la presó, amb l'ajuda de la DEA, Yeimy assumeix una nova identitat com Tammy Andrade per infiltrar-se a la vida de Charly i destruir tot el que ha construït. Al llarg de la sèrie, s'exploren temes com la traïció, la justícia i l'amor, mentre que Yeimy lluita per recuperar el que li van arrabassar i enfrontar els seus sentiments trobats cap a Charly i el seu passat.

La sèrie barreja el drama i la música urbana mostrant l'evolució dels personatges enmig d'un ambient ple de rivalitats, secrets i passió.