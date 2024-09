'Shogun' brilla amb llum pròpia als Emmy 2024

Foto: EuropaPress

'Shogun' va ser la gran triomfadora a la 76a edició dels Premis Emmy , els guardons més cobejats al món de la televisió. La sèrie ambientada al Japó feudal, que partia com a màxima favorita amb 25 nominacions, de les quals ja es va alçar amb 14 premis en els Emmy tècnics, va confirmar el seu triomf amb quatre guardons principals més, incloent millor sèrie dramàtica.

Altres de les guanyadores de la nit van ser la minisèrie de Netflix 'El meu ren de peluix' i 'The Bear', encara que la sèrie de FX es va quedar sense l'Emmy a millor sèrie de comèdia que va anar a parar a 'Hacks' en el que va ser la gran i gairebé única gran sorpresa de la nit. Les estrelles del Hollywood televisiu van desfilar pel Peacock Theatre de Los Angeles per segona vegada aquest any per celebrar el millor del curs, després que la cerimònia del setembre del 2023 s'endarrerís després de les vagues de guionistes i actors nord-americans en una gala que va durar més de tres hores i que va ser conduïda per Eugene i Dan Levy.

En el seu monòleg d'obertura, el duo de presentadors, pare i fill, van fer broma sobre la inclusió de 'The Bear' a la categoria de comèdia quan hauria de competir com a drama. La sèrie de FX que segueix els passos del xef estrella Carmen 'Carmy' Berzatto que torna a Chicago per dirigir el negoci familiar després de la mort del seu germà va trencar el seu propi rècord de 10 premis per a una comèdia amb una sola temporada, que havia aconseguit el any passat, amb els seus 11 trofeus d'aquesta edició , incloent millor direcció per al seu creador Christopher Storer, millor actriu de repartiment per a Liza Colón-Zayas, millor actor de repartiment per a Ebon Moss-Bachrach i millor actor principal per al seu protagonista, Jeremy Allen White .

Allen White es va descriure a si mateix com a "tan, tan, tan afortunat" després de recollir l'Emmy a l'actor principal i va assegurar que 'The Bear' ha canviat la seva vida. "M'ha inculcat la fe que el canvi és possible, que el canvi és possible si ets capaç d'estendre la mà, que realment no estàs sol", va dir a l'escenari.

La seva victòria es va produir després que l'estrella de 'Només hi ha assassinats a l'edifici', Selena Gómez, fes referència a les properes eleccions presidencials als Estats Units en presentar el primer premi a Moss-Bachrach al millor actor secundari de comèdia. Gómez, que va compartir escenari amb els seus companys de repartiment Martin Short i Steve Martin, va dir: "Permeteu-me dir que és un honor treballar amb dos paios que estan tan lluny de ser senyores gat sense fills".

Liza Colon-Zayas es va convertir en la primera llatina a guanyar el premi a millor actriu de repartiment en una comèdia i va recollir el seu premi mostrant la seva admiració "reverencial" per la resta de nominades en aquesta categoria "incloent Carol Burnett i Meryl Streep" i llançant també un missatge polític de cara a les properes eleccions presidencials. "A totes les llatines que m'estan mirant, segueixin creient i votin, votin pels seus drets", va concloure.

I tot i que tot apuntava que la gran nit de 'The Bear' continuaria fins al final, va arribar la gran sorpresa quan la sèrie de Max 'Hacks' va aconseguir l'Emmy a millor comèdia després que el seu protagonista, Jean Smart, s'alcés amb el guardó a la millor actriu gràcies al seu paper com la veterana còmica Deborah Vance. "El 20% de la nostra població té més de 60 anys però només el 3% de personatges a la televisió tenen aquesta edat", va dir Paul W. Downs, un dels creadors de la sèrie, quan va rebre el premi a mans de Catherine O'Hara.

'Shogun', domini incontestable

No hi va haver sorpreses a la categoria de drama, on 'Shogun' va obtenir quatre victòries, inclosa la de millor sèrie dramàtica convertint-se en la primera producció en parla no anglesa a aconseguir aquest premi. A més, Anna Sawai va guanyar com a millor actriu en una sèrie dramàtica, mentre que Hiroyuki Sanada va ser nomenat millor actor, convertint-se en els primers intèrprets japonesos a guanyar en aquesta categoria. Frederick EO Toye va guanyar com a millor direcció en drama pel seu treball a la sèrie basada en la novel·la de James Clavell que marca un nou rècord amb els seus 18 premis amb una sola temporada.

A les minisèries el triomf va ser per a 'Mi reno de peluche', la producció creada i protagonitzada per Richard Gadd basada en la seva pròpia història real, que es va alçar amb quatre premis entre ells el de millor sèrie limitada o antològica imposant-se en aquesta categoria a títols com 'Ripley' o 'True Detective: Nit Polar'. Richard Gadd va ser reconegut també com a millor actor en una minisèrie, sèrie antològica o pel·lícula per a televisió i també va rebre l'Emmy al millor guió en aquesta categoria.

El seu coprotagonista Jessica Gunning va guanyar el premi a millor actriu de repartiment en una minisèrie o pel·lícula per a televisió pel seu paper de la desequilibrada assetjadora Martha. Altres dels premiats més destacats van ser Elizabeth Debicki que amb el seu paper de Lady Di va guanyar com a millor actriu de repartiment en una sèrie dramàtica per 'The Crown', mentre que Billy Crudup es va endur a casa l'Emmy com a millor actor de repartiment en una sèrie dramàtica per 'The Morning Show'.

Lamorne Morris va guanyar com a millor actor de repartiment en una sèrie limitada o antològica o pel·lícula per 'Fargo', mentre que Jodie Foster va guanyar com a millor actriu en minisèrie per 'True Detective: Night Country'.