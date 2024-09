L'Hospitalet inicia la temporada d'arts visuals amb Jaenada i Rosenfeldt

Foto: Ajuntament de L'Hospitalet

Dijous, 19 de setembre, coincidint amb l’inici del Barcelona Gallery Weekend, el Centre d’Art Tecla Sala i la Fundació Arranz-Bravo inauguren una nova temporada d’arts visuals amb la presentació de dues mostres a càrrec dels artistes Víctor Jaenada i d’Ezequiel Rosenfeldt, ambdós assentats al Districte Cultural de L’Hospitalet. La inauguració de les exposicions serà a les 19 hores i comptarà amb la presència dels artistes i els comissaris.

El Centre d’Art Tecla Sala presenta l’exposició “Ver llover” de l’artista Víctor Jaenada (Barcelona, 1977), comissariada per Pilar Cruz Ramon. La instal·lació principal de “Ver llover” és un prototip de font flamenca, l’enginyeria de la qual està composta per elements d’allò més variats i, fins i tot, inesperats: una tenalla, canyes, una roda de carro, les bombes d’aigua, elements de fontaneria, peces ceràmiques, un quadre sobre el qual goteja un dels brolladors…

Aquesta font trenca la imatge estereotípica d’una font flamenca i condensa el paisatge flamenc de Víctor Jaenada en forma de diorama en el qual conviuen l’antic i el contemporani en els elements plàstics i en l’ús de materials industrials. Jaenada aprofundeix en una qualitat molt present en el flamenc, la seva posició d’anada i tornada entre l’àmbit popular i l’elitista, que explora de manera visual i conceptual.

Jaenada va traslladar el seu estudi creatiu a L’Hospitalet l’any 2019. L’artista, format a la Llotja i a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, ha mostrat la seva feina a centres d’art com el CCEMx de Ciutat de Mèxic; el MNAC, la Fundació Antoni Tàpies o la Fundació Joan Miró de Barcelona.

“Ver llover” forma part del Cicle Districte Tecla Sala, una iniciativa que aglutina el suport a la recerca, a la producció i a l’exhibició. Està adreçada als creadors que treballen al Districte Cultural de L’Hospitalet amb l’objectiu d’acompanyar les seves obres més recents i fer-les visibles en projectes expositius.

Foto: Ajuntament de L'Hospitalet

A més, l’exposició serà el nexe d’unió de les activitats artístiques que conformaran la Focus Week de L’Hospitalet a principis de novembre durant la biennal Manifesta 15 Barcelona Metropolitana.

La Fundació Arranz-Bravo inaugurarà l’exposició “Humana-Mente” d’Ezequiel Rosenfeldt (Buenos Aires, 1977), comissariada pel crític d’art Jordi Garrido. La mostra analitza l’evolució de la ment humana des dels seus orígens fins a l’actualitat, moment en què ha de conviure amb les màquines amb potencial intel·lectual algorítmic.

La mostra aprofundeix en la complexitat del pensament humà i el que ens defineix com a espècie. Mitjançant la línia, el dibuix, la pintura i el color, Rosenfeldt s’endinsa en la dicotomia que s’estableix quan la humanitat separa la intel·ligència biològica de la inorgànica.

Ezequiel Rosenfeldt, que ha exposat en galeries de Nova York, Berlín i Barcelona, es caracteritza per l’ús de la narrativa i la recerca en les emocions i en l’experiència i per l’exploració la condició humana a través de retrats grotescos i situacions quotidianes deformades per gestos expressius.