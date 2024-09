Maná retira la seva col·laboració amb Nicky Jam després que recolzés públicament Trump

Foto: EuropaPress

L'icònic grup mexicà Maná ha pres la decisió de retirar la seva exitosa col·laboració "De cap a peus" amb Nicky Jam de totes les plataformes digitals, després de les polèmiques declaracions del regotaire en suport al candidat republicà Donald Trump.

L'anunci va ser fet a través del perfil oficial d'Instagram de la banda amb un missatge contundent: "Maná no treballa amb racistes". La controvèrsia va sorgir després que Nicky Jam participés en un míting a Las Vegas dissabte passat, on va expressar el seu suport a la campanya de Trump.

Durant l'esdeveniment, l'artista porto-riqueny no només va pujar a l'escenari amb la icònica gorra vermella que porta el lema "Make America Great Again", sinó que també va elogiar públicament Trump. “És un honor conèixer-lo, senyor President. La gent d'on vinc no sol conèixer el president, així que em sento afortunat. Necessitem que torni al poder”, va expressar Nicky Jam davant els assistents, cosa que va generar una onada de crítiques a les xarxes socials. valgui més que la dignitat de la nostra gent.

Per això, avui Maná va decidir baixar la seva col·laboració amb Nicky Jam de totes les plataformes digitals”, va declarar el grup, subratllant la seva postura en contra de qualsevol forma de suport a polítiques racistes.

La resposta de Manà no es va fer esperar. En el comunicat, la banda va destacar el seu compromís de 30 anys en defensa dels drets dels llatins: “No hi ha negoci o promoció que valgui més que la dignitat de la nostra gent”.

La cançó, llançada el 2016 i que acumulava milions de reproduccions en plataformes com Spotify, ha estat retirada de manera definitiva com a conseqüència d'aquesta polèmica. Fins ara, Nicky Jam no ha fet declaracions públiques sobre això.

Nicky Jam no ha estat l'únic a la indústria musical que ha mostrat el seu suport a Trump. Setmanes abans, Anuel AA també va causar controvèrsia en publicar una foto a les seves xarxes socials recolzant l'exmandatari nord-americà. Les reaccions a aquests gestos de suport no han deixat de generar debats entre els fanàtics i la comunitat artística.