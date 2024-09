El llegendari compositor Hans Zimmer actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona

Foto: Europa Press

El popular compositor Hans Zimmer actuarà el 27 de març de 2026 al Palau Sant Jordi de Barcelona , la seva “primera vegada” a la capital catalana, en el marc de la seva nova gira europea Hans Zimmer Live – The Next Level.

L'espectacle comptarà amb "paisatges sonors electrònics innovadors i una espectacular producció de llums" i la venda oficial de les entrades començarà aquest 26 de setembre a la web del concert, informa la productora en un comunicat aquest dimarts.

Zimmer anuncia el seu retorn a Europa "després del rotund èxit" de la gira 'The World of Hans Zimmer' aquest 2024 i els sold outs de Hans Zimmer Live a Madrid i Bilbao el 2023.

L'autor de les bandes sonores d'El Rei Lleó, Gladiator, Pirates del Carib o Interestelar ha assegurat que per a ell cada espectacle és un nou viatge de descobriment: “Amb The Next Level vull sorprendre els meus fans i portar-los a un món sonor com mai abans havien experimentat”.

Altres dates a Espanya de la nova gira són el 26 de març al Roig Arena de València i el dia 29 al WiZink Center de Madrid.