Demanden Miley Cyrus per plagi a la seva cançó 'Flowers'

Foto: EuropaPress

Miley Cyrus s'enfronta a una demanda per violació de drets d'autor, relacionada amb el seu exitós tema "Flowers". Tot i que la cançó li ha portat grans alegries, com el fet d'haver aconseguit el primer Grammy, ara és el centre d'una controvèrsia legal. La denúncia ha estat presentada per Tempo Music Investments , una companyia que assegura tenir drets sobre la famosa cançó "When I Was Your Man" de Bruno Mars, i acusa Cyrus d'haver plagiat elements clau d'aquest tema.

Segons la demanda obtinguda pel portal de notícies TMZ , Tempo Music afirma que "Flowers" presenta notables similituds amb "When I Was Your Man", i argumenta que Miley hauria copiat intencionalment la melodia, l'harmonia, els cors i fins i tot les progressions de acords de l'èxit de Mars, llançat una dècada abans. La companyia també assenyala semblants en certes parts de la lletra, cosa que reforça la seva acusació que Cyrus es va basar en la cançó de Mars per crear el seu èxit.

Tempo Music cerca una compensació econòmica i la prohibició que "Flowers" segueixi sent distribuïda o interpretada en viu. Tot i que Miley Cyrus no fa concerts massius des de fa un temps, la demanda podria afectar les seves futures presentacions i la distribució del tema en plataformes digitals. Tot i la gravetat de les acusacions, Bruno Mars no està involucrat en la demanda, i fins ara no se sap si tenia coneixement de l'acció legal que ha emprès Tempo Music.

Si bé és cert que la demanda és una acció nova, la realitat és que els fans de Miley ja havien comentat les similituds que mantenia amb el hit de Bruno Mars. Alguns d'ells van esmentar que "When I Was Your Man" va sonar al casament amb Liam Hemsworth, relació que va acabar i que va inspirar "Flowers". Ara aquestes observacions casuals han cobrat força en un tribunal.

El cas està en mans de la justícia, i queda per veure si s'arribarà a una resolució amistosa o si el cas prendrà un rumb més perllongat, afectant el futur del tema que ha marcat un abans i un després a la carrera de Miley Cyrus.