José Luis Bonet Ferrer rebrà el V Premi 8 d'Octubre de Societat Civil Catalana

És el president de la Cambra de Comerç d´Espanya i president d´honor del Grup Freixenet. Foto: Societat Civil Catalana

La Junta Directiva de Societat Civil Catalana ha acordat concedir el V Premi 8 d'Octubre a l'empresari i doctor en Dret José Luis Bonet Ferrer, president de la Cambra de Comerç d'Espanya i president d'honor del Grup Freixenet, en reconeixement al seu compromís amb el Estat democràtic de dret així com amb els principis i valors recollits a la Constitució Espanyola.

Doctor en Dret i empresari de renom, al llarg de la seva trajectòria José Luis Bonet no només ha impulsat amb èxit iniciatives per al desenvolupament econòmic i social, sinó que ha servit lleialment a Espanya ia l'interès general utilitzant la seva posició i influència per sacsejar consciències, sempre en nom de la convivència, l'enteniment i el respecte entre tots els espanyols.

En els moments d'incertesa jurídica i qüestionament greu de les bases del nostre sistema democràtic per part del nacionalisme excloent, José Luis Bonet ha advertit reiteradament de les conseqüències socials i econòmiques del desafiament secessionista català. A aquest efecte no ha dubtat a desertar dels silencis còmplices assumint les conseqüències de la seva gosadia.

Societat Civil Catalana (SCC) va instituir el Premi 8 d'Octubre en commemoració de la històrica manifestació del 2017 que va congregar un milió de persones a Barcelona en contra del procés rupturista impulsat des de les institucions catalanes. Una setmana després de la celebració del referèndum il·legal de l?1 d?octubre, i després d?anys de constants exhibicions públiques de força per part de l?independentisme polític i civil, la Catalunya silenciada es va rebel·lar. Aquella marxa convocada per SCC, a la qual es van sumar tots els partits constitucionalistes, va noquejar el règim nacionalista, que considerava seus els carrers i es presumia de comptar amb el suport majoritari dels catalans.

José Luis Bonet recollirà el guardó el 9 d'octubre que ve a Barcelona en el transcurs d'un acte presidit per la presidenta de l'entitat, Elda Mata.