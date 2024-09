Tot a punt per als quatre dies de la desena Barcelona Gallery Weekend

Una de les obres dart. Foto: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

A partir del dijous 19 de setembre i fins al diumenge 22, torna una nova edició del Barcelona Gallery Weekend a galeries de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. Organitzat per l'associació Art Barcelona, ​​durant quatre dies, 27 galeries d'art contemporani presentaran el treball de 30 artistes nacionals i internacionals. A l'Hospitalet, se sumaran Ana Mas Projects, ethall, Galeria Alegria i L21 Barcelona, ​​galeries del Districte Cultural. A més, dins del marc del festival es podrà veure "Veure ploure", de Víctor Jaenada, al Centre d'Art Tecla Sala.

Barcelona Gallery Weekend, que aquest any celebra el 10è aniversari, vol fomentar el col·leccionisme d'art i posar en valor les galeries com a espais generadors de cultura oberts a tota la ciutadania. Dijous, 19 de setembre, a partir de les 18 hores, tindrà lloc la inauguració conjunta de les exposicions.



La pintura, protagonista

Ana Mas Projects acollirà "Enodia" de Michael Lawton (Sheffield, 1980). L'artista britànic utilitza l'abstracció per descriure coses prosaiques com ara un mur o un escriptori, o narrar moments verbals, viscuts o especulatius. En aquesta ocasió presentarà una nova sèrie de pintures en què planteja una particular reflexió inspirada per Enodia, la deessa protectora dels camins.

Amb motiu del 10è aniversari del Barcelona Gallery Weekend, ethall presentarà una instal·lació site-specific de l'artista danès Rasmus Nilausen (Copenhaguen, 1980). L'exposició, titulada Idée Fixe, fa referència a una tendència recurrent a l'obra de l'artista: la construcció de la seva pràctica pictòrica sobre un fonament d'idees fermes i concretes que, tanmateix, apareixen barrejades amb sentiments de dubtes.

La Galeria Alegria presentarà “Morralla” de Jorge Diezma (Madrid, 1973), una continuació del seu treball sobre la naturalesa morta. L'objectiu latent de Diezma és preguntar-se per la possibilitat que les coses no coincideixin del tot amb elles mateixes. A la sala contigua, "Rocker" de Philipp Röcker (Aalen, 1984) estarà composta d'un grup d'imponents escultures que delimiten un camp temporal i espacial on els espectadors són convidats a endinsar-se.

L21 acull l'exposició “Grenouille Vagabonde”, de Fabio Viscogliosi (França, 1965), una selecció de quinze obres noves que encapsulen les grans temàtiques d'aquest creador. En aquesta mostra s'observen temes recurrents en la seva trajectòria, com ara representacions d'ambients domèstics, objectes quotidians i animals humanitzats.

Cal destacar també "Veure ploure", de l'artista Víctor Jaenada (Barcelona, ​​1977), que es presenta al Centre d'Art Tecla Sala dins el marc del Barcelona Gallery Weekend. La instal·lació principal de l'exposició és un prototip de font flamenca, l'enginyeria del qual està composta per elements molt variats i fins i tot inesperats. L'exposició és una nova edició de Districte Tecla Sala, una iniciativa adreçada als creadors que treballen al Districte Cultural de l'Hospitalet amb l'objectiu d'acompanyar les obres més recents i fer-les visibles en projectes expositius de petit format.



Activitats complementàries

Com cada any, el programa expositiu compta amb una extensa agenda gratuïta de rutes guiades, visites comentades per artistes i comissaris, presentacions, performances i visites per a famílies.

A les galeries de L'Hospitalet, el dissabte, 21 de setembre, a partir de les 12 hores tindrà lloc l'activitat “A vuit mans”, una conversa encreuada entre els artistes Jorge Diezma, Michael Lawton, Fabio Viscogliosi i Rasmus Nilausen. L'itinerari serà el següent:

• 12 hores: Galeria Alegria: Quadres desesperats, de Jorge Diezma.

• 12.45 hores: Ana Mas Projects: “Enodia”, de Michael Lawton.

• 13.15 hores: L21 Barcelona: “Grenouille Vagabonde”, de Fabio Viscogliosi.

• 13.45 hores: ethall: “Idée Fixe”, de Rasmus Nilausen

Un any més, Barcelona Gallery Weekend compta amb la col·laboració de la Fundació ARCO per oferir rutes guiades gratuïtes a les galeries participants. Els dies 22 i 28 de setembre, s'oferiran rutes a les galeries de L'Hospitalet. Per assistir-hi, cal fer reserva prèvia.

El programa general es pot consultar en aquest enllaç.