Coneix els concerts gratuïts que et porta Estrella Damm per a la Mercè 2024

Antiga Fàbrica Estrella Damm. Foto: WikipediaCommons

La Mercè 2024 , la gran festa major de Barcelona, comptarà amb un cartell musical vibrant i variat gràcies als concerts gratuïts organitzats per Estrella Damm. Aquests esdeveniments es duran a terme del 20 al 22 de setembre a dos escenaris principals: la Platja del Bogatell i l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

El divendres 20 de setembre, els concerts arrencaran a l'escenari Mediterràniament de la Platja del Bogatell a les 20 h amb la presentació de Maria Jaume. La cantant mallorquina, amb el seu tercer disc Nostalgia airlines , ha fet un gir cap a sons més electrònics i urbans, mantenint la seva característica lírica introspectiva.

A continuació, La Ludwig Band , amb el seu estil indie pop i la seva energia desenfadada, posarà el toc de frescor a la nit. Aquesta banda formada el 2017 a Espolla ha destacat a l'escena catalana pel seu enfocament satíric i lletres agudes. El grup, liderat per Quim Carandell, va començar tocant cançons que acumulava des de la seva adolescència.

El 2018, van llançar el seu primer EP. En plena pandèmia, el 2020, van publicar Al límit de la tonalitat , seguit el 2021 per La mateixa sort , que els va valer importants premis. El 2023, presenten Gràcies per venir , un disc amb un so més roquer i lletres que exploren temes com l'amistat i l'amor, consolidant la seva posició a la música catalana.

La jornada continuarà amb Oques Grasses , una de les formacions més consolidades del panorama musical català, que interpretaran els temes del seu darrer àlbum Fruit del deliri . Oques Grasses és una banda catalana formada el 2010. El seu estil musical fusiona pop, reggae, rumba i música tropical, destacant-se per la seva energia en viu i les lletres quotidianes i humorístiques. El seu primer àlbum, Un dia no sé com (2012), va marcar l?inici d?una trajectòria plena d?èxits, incloent premis i actuacions internacionals. Al llarg dels anys, han llançat discos com Fans del Sol (2019) i A Tope Amb La Vida (2021), consolidant la seva popularitat a l'escena musical catalana.

Finalment, la nit culminarà amb Figa Flawas , el duet que està revolucionant la nova generació del pop català amb temes com Que no s'acabi, una de les cançons més reconegudes de la campanya d'Estrella Damm per a la Mercè 2024. Figa Flawas és un grup musical català format el 2020 per Pep Velasco i Xavier Cartanyà. Aquest duet originari de Valls combina estils com el pop, rap i trap. Van guanyar notorietat després de guanyar el premi Sona9 el 2022, i els seus temes han estat uns dels més escoltats aquest estiu, amb hits com ' La Marina sta morena'.

El dissabte 21 i el diumenge 22, la música es traslladarà a l' Antiga Fàbrica Estrella Damm , on el festival BAM (Barcelona Acció Musical) portarà propostes emergents. La programació inclourà des de talents com Lucia Fumero i Leona, fins a sons experimentals i urbans d'artistes com Cheb Runner , Nina Emocional i 8KITOO .

A més de la música, la gastronomia serà un punt fort de l'esdeveniment, amb una àmplia oferta de food trucks locals que oferiran opcions veganes i sense gluten, com ara hamburgueses, pizzes artesanals i postres.

Per tant, la Mercè viurà un dels seus dies més especials durant aquest cap de setmana, on la música, la diversió i la festa no faltarà enlloc.