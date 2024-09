Triple estrena del món 'OT': Denna, Ruslana i Salma llancen els seus nous singles

Foto: EuropaPress, Operació Triomf 2023

Divendres és sinònim de novetats musicals, un dia de la setmana en què els artistes acostumen a llançar els últims singles o, en el millor dels casos, els àlbums. Els artistes que van formar part de l'última edició d'Operación Triunfo segueixen endavant amb les seves carreres, i aquest 20 de setembre n'ha estat el torn de tres: Denna, Ruslana i Salma. Els seus singles són el reflex de la seva essència i mostra de l'estil que porta cadascuna per bandera.

Denna - QH

La granadina ha llançat QH, una abreviació de "qui parla" en què s'empodera per dir-li a la resta del món que no li importa les xerrameques i els mals comentaris que diguin sobre ella. Denna ja va estrenar el tema al Coca Cola Music Experience, però ara els seus fans ja podran tenir aquest single a totes les seves plataformes.

La intèrpret de temes com 404 o Replay es manté al gènere urbà, deixant clares les seves intencions de triomfar en aquest estil. Per a aquest videoclip, la granadina se'n va anar a Tòquio a gravar-lo i el resultat no podria haver estat millor.

Ruslana - Quién soy

Ruslana segueix abanderant el gènere del rock, en què s'ha mantingut des que va llançar Las chicas malas desafinan, me he colgado de mi ex (ft. Paula Koops) i Lokademás.

En aquest quart single, el tercer en solitari, la canària establerta a Madrid parla que "la llar la formen les persones que ens envolten, que són la família que nosaltres triem", tal com ella mateixa va explicar en un directe.

Aquest tema formarà part del disc que està preparant i per al que ja ha anunciat les dates de la gira Génesis. De fet, ja ha aconseguit esgotar les entrades per a totes les dates, demostrant així que és una de les artistes amb més base de fans de l'edició.

Salma - Sangre de cobarde

La malaguenya continua amb el seu estil experimental, en què barreja els elements tradicionals del flamenc amb els sons més electrònics. Després de La mirá i Oliendo tu perfume, Salma presenta una cançó nascuda de les entranyes, amb una lletra en què es despulla emocionalment per tractar l'absència del seu pare durant la seva infantesa.

“És un tema que se supera, que es guareix, però que no s'oblida, que t'acompanya tota la vida. D'aquesta Salma queda el conviure amb aquest monstre . És veritat que quan era més nena em culpava molt, va afectar molt la meva manera de relacionar-me amb els altres, i la realitat és que ara està molt més curat, però segueixo en el procés i aquesta cançó era una manera de fer teràpia per a mi ”, exlicava en una entrevista amb Moobys.

Dolor transformat en art, això és el que ha plasmat Salma en el seu nou tema amb què ha volgut seguir mostrant més facetes seves.