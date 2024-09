Pilarín Bayés, gran protagonista de la Setmana del Llibre en Català 2024

La popular il·lustradora Pilarín Bayés. Foto: Europa Press

La 42a edició de la Setmana del Llibre en Català comença aquest divendres 20 de setembre a la tarda i s'estendrà fins al diumenge 29. Aquest any comptarà amb un programa que inclou prop de 300 activitats, 86 casetes amb editorials i un homenatge a la trajectòria de Pilarín Bayés.

Aquest any és especial, ja que l'esdeveniment se celebra en aquestes dates, coincidint amb les festivitats de la Mercè, i té lloc al passeig de Lluís Companys, al lloc del tradicional Moll de la Fusta a principis de setembre, a causa de la Copa de l'Amèrica.

La Setmana del Llibre en Català obrirà les portes al públic aquesta tarda, mentres que l'acte inaugural serà dissabte, amb la participació d'Albert Jané, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2024.

El diumenge 22 de setembre es lliurarà el Premi Difusió de l'Associació d'Editors a Llengua Catalana al programa “Vostè primer”, dirigit per Marc Giró, i dimecres 25 s'atorgarà el Premi Trajectòria a Pilarín Bayés.

El festival inclourà recitals poètics, concerts, debats, xerrades amb autors i més de 150 sessions de firmes, a més de presentar un centenar de novetats editorials.

Entre els autors internacionals convidats hi haurà Mark O'Connell, Kirsty Logan i Stanislaw Lubienski. Així mateix, es presentaran noves obres d'autors en català com ara Laia Aguilar, Manuel Baixauli, Mercè Ibarz, Clàudia Pagès, Sergi Belbel, David Cirici i Joan Lluís Lluís. També hi participaran escriptors com Eva Baltasar, Julià de Jodar, Toni Sala i Carme Riera.

Fira del Llibre d'Ocasió

Aquest any, La Setmana del Llibre en Català coincidirà amb la 73a Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, que se celebra del divendres 20 de setembre al 6 d'octubre al passeig de Gràcia de Barcelona.

La fira comptarà amb la participació de 27 llibreries de tot Catalunya i tindrà com a pregonera la traductora Dolors Udina. A més, retrà homenatge al poeta Joan Salvat-Papasseit en el marc de l'Any Salvat-Papasseit.

La fira també oferirà una exposició dedicada a Salvat-Papasseit, comissariada per Àlex Pons, que permetrà al públic conèixer més sobre el seu procés creatiu, les seves influències i la seva important faceta com a llibreter.