Fehr Rivas, cantautor mexicà: "Quan arribes a Barcelona et sents com a casa"

El batec constant en recordar aquesta persona especial i l'epifania que encara hi ha una oportunitat per revifar una relació perduda, són els pilars centrals que defineixen "Dormido el Corazón", la nova creació musical del fenomen Fehr Rivas.

"Dormido el Corazón" va ser composta pel mateix Fehr Rivas en col·laboració amb Karla Breu i produïda pel reconegut Benjamí Diaz, Mariana Gagliardi i el mateix Fehr, promet enamorar els cors d'audiències de totes les edats. Amb el seu estil musical “Rockmàntic” el qual ha deixat una empremta indeleble en els seus últims llançaments i el seu recent èxit col·laboratiu juntament amb Aleks Syntek, Fehr Rivas es consolida com un mestre a fusionar el rock amb l'emotivitat del que és romàntic.

La seva música és una manifestació única que transcendeix fronteres i connecta amb les emocions més profundes dels seus oients. A la seva nova obra, Fehr Rivas segueix desafiant les expectatives i transportant-nos a un món de passió i redescobriment, on els batecs del cor es converteixen en el motor que impulsa el renaixement d'aquests sentiments especials. Aquesta cançó promet ser una altra fita a la seva magnífica carrera, captivant els seus seguidors amb el seu característic talent, energia i sensibilitat musical.

“Tenim històries que amb una pausa poden guarir i créixer. Valorar allò perdut fa que desperti un cor adormit i es construeix un pont per a la possibilitat d'un retrobament. Aquesta és la cançó per dir-te que vull tornar”, ens va expressar Fehr. "Dormido el corazón", una balada romàntica, és la barreja perfecta d'una lletra clara i emotiva amb una melodia fresca. Aquesta cançó, però, porta un toc distintiu, combinant elements del New Wave i Indie Pop de manera magistral.

El resultat és una experiència musical que transcendeix generacions, connectant amb joves fans i aquells que han seguit l'evolució del gènere al llarg dels anys. El senzill "Dormido el corazón" és part del seu 3er disc d'estudi “Ser i Pertànyer” el qual porta col·laboracions amb Aleks Syntek, Andres Suarez entre d'altres. Fehr acaba de fer un dels auditoris més prestigiosos de Mèxic aconseguint un Sold Out al Lunari de l'Auditori Nacional.