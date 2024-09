Norman Reedus ho peta a La Revuelta: "És el programa més estrany en el qual he estat mai" | Europa Press

Norman Reedus, reconegut mundialment pel seu paper com a Daryl Dixon a "The Walking Dead", ha sorprès els espectadors amb la seva visita al programa "La Revuelta", dirigit per David Broncano. Des de l'inici de la seva intervenció, Reedus es va mostrar enèrgic i participatiu, començant a aporrejar el bombo de Broncano per animar l'audiència. Aquest gest va trencar el gel i va establir un ambient distès que va caracteritzar tota l'entrevista. Durant la mateixa, l'actor va deixar una curiosa declaració: "Aquest és el programa més rar en el qual he estat mai", reflectint la seva sorpresa per la singularitat del format.

Un dels moments més memorables va ser quan Broncano va demanar a Reedus que portés un regal. Encara que no estava preparat, l'actor va improvisar i li va entregar 10 euros de la seva butxaca com a record, malgrat que el presentador havia sol·licitat 20 euros. Aquest intercanvi va provocar rialles entre el públic i va destacar la bona química entre ambdós.

La conversa també va tocar temes més curiosos. Broncano va fer una comparació humorística entre Kiko Matamoros i un zombi de "The Walking Dead", cosa que va provocar les rialles de Reedus. No obstant això, el presentador es va disculpar amb Matamoros, a la qual cosa Reedus va bromejar dient que s'havia guanyat el seu primer enemic a Espanya.

Un altre moment de l'entrevista va ser el debat sobre si s'ha d'advertir a algú sobre restes de menjar entre les dents. Reedus va defensar la importància d'avisar a amics o familiars sobre qualsevol possible "paluego", mostrant el seu costat més humà i proper.

La sorpresa no es va aturar aquí. Durant l'entrevista, el pilot Oriol Noguera va irrompre a l'escenari per realitzar un espectacular show de trial, sorprenent a Reedus. Broncano va aprofitar l'ocasió per anunciar que Noguera participaria en una campanya contra el tabac, acte que va culminar amb el pilot trencant un cigarret davant de les càmeres.