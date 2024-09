L'actor Giancarlo Esposito, el Gus Fring de 'Breaking Bad', serà premiat al Festival de Sitges

Esposito, en un dels seus treballs. Foto: AMC

El 57è Festival Internacional de Cinema de Sitges, que tindrà lloc del 3 al 13 d'octubre, retrà homenatge a l'actor nord-americà Giancarlo Esposito, famós per la seva interpretació de Gus Fring a les sèries Breaking Bad i Better Call Saul, així com a la productora i directora Mar Targarona .

Esposito rebrà el premi Màquina del Temps i presentarà la pel·lícula Please don't feed the children , dirigida per Destry Allyn Spielberg. Per la seva banda, Targarona, figura clau del gènere, productora d'èxits com El orfanato de JA Bayona i directora d' El fotògraf de Mauthausen, serà guardonada amb el Premi WomanInFan, un reconeixement que, segons Garcia, està en procés de consolidació.

Aquests premis se sumen als ja anunciats per a Geoffrey Rush, Alexandre Aja, Mike Flanagan, Nick Frost, Corey Feldman, Fred Dekker, Ovidi G. Assonitis i Heather Langenkamp, entre d'altres.

Garcia també ha assenyalat que fins al 24 de setembre els ingressos per venda d'entrades han augmentat un 2,3% gràcies a la "gran demanda" d'abonaments i paquets.

El festival ha afegit tres sèries a la seva programació: tres episodis de Shatter Belt , dirigida per James Ward Byrkit ( Coherence ); dos episodis de The Head , dirigida per Jorge Dorado; i El mal invisible , una producció de 3Cat i Mediapro creada per Lluís Alcarazo i protagonitzada per David Verdaguer i Ángela Cervantes, segons va detallar Sala.

L'espot promocional, dedicat als freaks

Aquest dijous, Sitges 2024 va presentar un avenç del seu espot promocional, novament dirigit per l'agència Xinesa, que ret homenatge a l'univers dels freaks i el seu paper fonamental al cinema de gènere.

Davant la renúncia d'una membre del jurat de la secció Brigadoon a causa de l'escassa presència de dones i persones no binàries a la selecció, Garcia va defensar que el 31% de les pel·lícules de la Secció Oficial estan dirigides per dones, un percentatge superior al de Cannes i Venècia, tot i que Sitges és un festival temàtic, cosa que reflecteix una "presència sòlida".

Garcia va subratllar que Sitges no es regeix per quotes, tot i que va reconèixer la necessitat d'augmentar la presència de dones directores, un camí que encara s'ha de recórrer, i va afirmar que el festival continua avançant amb diverses iniciatives en aquesta línia.

Per acabar, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, va anunciar que una de les novetats d'aquesta edició serà la utilització de l'Escorxador com a espai de projecció, en substitució del cinema Retiro, que està en obres.