Lali Espósito llança 'Fanático' i desferma la guerra contra Javier Milei

Foto: YouTube

L'argentina Lali Espósito ha llançat un nou tema aquest divendres, "Fanàtic", i no ha deixat indiferent ningú, i encara menys Javier Milei, el president de l'Argentina. És vox populi que la relació entre l'artista i el polític no és la millor de totes, precisament.

La polèmica entre tots dos va arrencar a principis de 2024, quan Milei, enmig d'una campanya electoral, es va referir a la cantant com "Lali Dipòsit", un joc de paraules despectiu que va generar un gran enrenou a les xarxes i va ser considerat un atac cap a l'artista. Lali, coneguda pel seu activisme i postures polítiques, va respondre al seu moment, avivant la confrontació entre tots dos. Aquest intercanvi va deixar una marca que el públic no ha oblidat.

El vídeo musical, dirigit per Lali i el seu germà Lautaro Espósito, mostra l'artista en allò que sembla un càsting amb diversos "fanàtics". Entre ells es veuen alguns que la menyspreen i altres que l'adoren, incloent-hi un admirador dels Rolling Stones, una clara referència a quan Milei va afirmar que no coneixia Lali i que preferia escoltar òpera o rock. Apareix també l'humorista Lucas Spadafora, disfressat com a monja en homenatge a la novel·la Esperanza Mía , en què Lali va ser protagonista.

La presència d'un home amb una aparença agressiva i una xucla de cuir ha fet que molts interpretin això com una picada d'ullet cap a Milei. Durant el vídeo, Lali sembla treure importància als comentaris hostils, fins i tot menjant i dormint-se enmig de l'escena, potser com una sàtira cap als qui la critiquen.

LLETRA "FANÁTICO"



Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy

Y sé que tenés un poster mío en tu habitación

Cada vez que salís de noche escuchás mi canción

Y ya se la sabe de memoria, eso se llama obsesión



Viene a buscarme, se come mis sobras

Lo tengo encima, parece mi sombra

Na-na, na-na-na-na-na

Es mi fanático, me vuelve loca

Toda la noche me sueña y se toca

Na-na, na-na-na-na-na



Se compró mi perfume para ponerse mi olor

Y su mayor fantasía es un día ser yo

Si preguntan por mi video, dice que no lo vio

Y se pone "Disciplina" para entrar en calor



Viene a buscarme, se come mis sobras

Lo tengo encima, parece mi sombra

Na-na, na-na-na-na-na

Es mi fanático, me vuelve loca

Toda la noche me sueña y se toca

Na-na, na-na-na-na-na



Yo entiendo qué te pasa, si sos tan solo un niño

Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño

Yo no tengo enemigos y no los necesito

Y vos, vení, acercate, que te firmo la fotito



Viene a buscarme, se come mis sobras

Lo tengo encima, parece mi sombra

Na-na, na-na-na-na-na

Es mi fanático, me vuelve loca

Toda la noche me sueña y se toca