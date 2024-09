I si morissis demà? La nova cançó de Rigoberta Bandini et convida a viure sense límits

La cantant Rigoberta Bandini ha llançat la seva nova cançó Si muriera mañama, un tema que manté el nivell del seu aclamat àlbum anterior i marca l'inici d'una nova etapa a la seva carrera. Aquesta cançó, amb lletra de Paula Ribó i producció de María Vertiz, és un homenatge emotiu a la vida, en què s'explora la por a la mort des d'una perspectiva positiva i optimista.

El tema és una invitació a gaudir del present, a no perdre cap moment ia celebrar els petits detalls que fan que la vida valgui la pena. "Amb aquesta cançó va iniciar una nova etapa, per això hi ha una intenció de renéixer i tornar a valorar tot el que tinc", ha expressat Bandini, segons el comunicat de l'agència Live in Dallas.

Si muriera mañana és un cant a l'alegria de viure, que reafirma la capacitat de Rigoberta Bandini per connectar amb la seva audiència a través de lletres profundes i plenes d'emoció. Aquest primer avenç del seu proper àlbum deixa entreveure que Bandini segueix evolucionant com a artista, mantenint la frescor i autenticitat que la caracteritzen.