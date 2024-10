Convocat el Premi Literari Roc Boronat en llengua catalana per l'ONCE Catalunya

Foto: ONCE

Ja està obert el termini per presentar treballs al Premi Literari Roc Boronat en llengua catalana de l’ONCE Catalunya, que enguany arriba a la seva 27 edició. Es poden rebre originals fins el 16 de desembre.

L’ONCE Catalunya convoca cada any, des del 1998, els premis literaris en català Roc Boronat en memòria d’aquest escriptor i polític republicà, promotor del Sindicat de Cecs de Catalunya, organisme que tenia com a objectiu ser l’òrgan representatiu de tots els cecs catalans en temps de la República. Des de l’any passat, ho fa en estreta col·laboració amb el segell Univers, que publicarà la novel·la guanyadora. L’ONCE té com una de les seves finalitats el foment de la cultura i la lectura inclusives.

A la categoria de narrativa poden participar totes les persones (incloses aquelles amb ceguesa o discapacitat visual greu), a partir de 18 anys. Poden presentar una novel·la curta o un conjunt de relats, de temàtica lliure. El guanyador o la guanyadora, a més de la publicació de l’original sota el segell Univers, rep 6.000 euros i una escultura amb placa gravada.

També hi ha una categoria exclusiva per a persones cegues o amb discapacitat visual greu, a partir de 16 anys. Poden presentar narracions, assajos o contes. El guanyador o la guanyadora rep 900 euros i una escultura amb placa gravada.

Enllaç a les bases: https://www.once.es/servicios-sociales/cultura-y-ocio/creacion-literaria/roc-boronat

Les obres guanyadores es coneixeran durant el primer semestre de 2025 i l’acte de lliurament tindrà lloc a una ciutat de Catalunya, que es comunicarà oportunament i també la data.

Ignasi Riera, Teresa Roig, Xevi Sala, Lolita Bosch, Teresa Solana, Anna Punsoda, Marc Cerrudo o Carles Durà han estat escriptors premiats en altres edicions.