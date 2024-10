Chris Martin posa data al final de Coldplay!

Foto: EuropaPress, CanvaPro d'oksanasazhnieva

La icònica banda britànica Coldplay està a punt per llançar el seu esperat desè àlbum d'estudi, Moon Music , el proper 4 d'octubre. Aquest llançament representa una fita important a la trajectòria del grup, ja que també assenyala l'inici del compte regressiu cap al final de la seva producció discogràfica. En una entrevista recent amb Zane Lowe d'Apple Music, el vocalista Chris Martin va confirmar que Coldplay planeja publicar només dos àlbums més abans de posar fi a la seva carrera a l'estudi.

"Farem només 12 àlbums pròpiament dits, i això és real. Ho prometo", va afirmar Martin. El cantant ha explicat que la decisió de limitar la seva producció musical respon a la seva creença que "menys és més", destacant que volen mantenir un estàndard de qualitat alt a cada projecte.

Tot i la proximitat del final de la seva producció discogràfica, Martin va assegurar que això no significarà la fi de la música de Coldplay. "Això continuarà d'alguna manera", insinuant que podrien explorar projectes paral·lels amb els seus companys de banda. La idea és que, encara que no enregistrin més àlbums, sempre hi haurà espai per a col·laboracions o llançaments especials.

Moon Music , que ha estat anticipat pels senzills "Feels Like I'm Falling In Love" i "We Pray", tots dos molt ben rebuts, serà una peça clau en aquesta recta final. Fins ara, tots els discos de Coldplay han aconseguit el número u a les llistes del Regne Unit, consolidant la banda com una de les més reeixides de la història amb més de 100 milions de discos venuts a tot el món.

Trajectòria de Coldplay

Coldplay , formada el 1996 a Londres, ha llançat nou àlbums d'estudi que han marcat la seva evolució musical i els han consolidat com una de les bandes més reeixides del món. El seu debut Parachutes (2000), amb èxits com "Yellow", va introduir el seu estil melòdic i emotiu, guanyant aclamació global. El va seguir A Rush of Blood to the Head (2002), amb himnes com “Clocks” i “The Scientist”, mostrant un so més ambiciós i consolidant el seu estatus internacional.

X&Y (2005) va continuar el seu èxit, experimentant amb sintetitzadors i aconseguint el número u en nombrosos països. Amb Visca la Vida o Death and All His Friends (2008), Coldplay va abraçar influències clàssiques i electròniques, guanyant el Grammy per "Visca la Vida". Mylo Xyloto (2011) va explorar el pop-rock amb temes més acolorits i optimistes.

El 2014, Ghost Stories va presentar un to més introspectiu i personal. A Head Full of Dreams (2015) va tornar a l'optimisme, celebrant la vida amb sons pop i col·laboracions. Everyday Life (2019) va ser més experimental i polititzat, mostrant la diversitat musical de la banda. Finalment, Music of the Spheres (2021) va introduir una narrativa còsmica i col·laboracions amb artistes pop contemporanis, reflectint la seva capacitat per reinventar-se.