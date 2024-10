El Palau Macaya acull un debat sobre el rol femení en la seguretat alimentària i els recursos naturals

La façana del Palau Macaya. Foto: CaixaBank

El Club de Roma coorganitza juntament amb l'Organització de Regions Unides, ORU-Fogar, la trobada Dones i “fam zero”, dijous que ve 3 d'octubre a les 6 de la tarda al Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” .

Aquesta sessió, propiciada per la celebració de la V Cimera de Regions Fam Zero de Sobirania i Seguretat Alimentària, té l'objectiu de posar de manifest les barreres que hi ha milers de dones per aconseguir dur a terme la preservació de la biodiversitat i dels recursos naturals, factor essencial pel que fa a seguretat alimentària, a partir de l'experiència de dones de governs regionals de diferents continents.

A l'acte participaran Fabiana Martín, presidenta de Parlasur; Seynabou Gaye, presidenta del Consell departamental de Tivouane (Senegal); Lucia Fernanda Arrieta, gestora social del Departament de Sucre (Colòmbia); Alejandra Quintanilla, viceprefecta de la Província de l'Azuay (Equador); Rosa Gloria Vásquez, governadora de la Regió de Lima i vicepresidenta d'ANGR; Yolanda Ferrer, secretària de Feminismes del Departament d'Igualtat i Feminisme, i Laura Pérez, especialista en cures d'ONU Dones. Claudia Martínez, coordinadora del Grup de Treball de Gènere d'ORU-Fogar i secretària de la Dona de la Província de Còrdova (Argentina); i Jaume Lanaspa, president del Club de Roma, a Barcelona seran els responsables de presentar la trobada.

Cap a la consecució de la fam zero

Segons dades de Nacions Unides, el 2022 prop d'un 9,2% de la població mundial es va enfrontar a gana crònica , cosa que equival a uns 735 milions de persones . A més, un 30% de la població mundial, és a dir, 2.400 milions de persones, van patir inseguretat alimentària greu o moderada i no van tenir accés a una alimentació adequada. Tot i els esforços a tot el món, s'estima que aquell mateix any 45 milions de nens menors de 5 anys van patir emaciació, 148 milions van patir retard en el seu creixement i 37 milions van tenir sobrepès. El nombre de persones que pateixen gana i inseguretat alimentària no ha deixat d'augmentar des del 2015, i la pandèmia, els conflictes, el canvi climàtic i les desigualtats creixents han agreujat la situació.

A mig camí de la data límit per assolir els objectius de l'Agenda 2030, és imprescindible prendre mesures decidides, coordinades i urgents, i accelerar la implementació de solucions que aborden les desigualtats, transformin els sistemes alimentaris, inverteixin en pràctiques agrícoles sostenibles i redueixin els efectes dels conflictes a la seguretat alimentària i la nutrició a nivell global. Aquest any 2024, el Fòrum Polític d'Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible i la Cimera del Futur sota el lema Reforçar l'Agenda 2030 i eradicar la pobresa en temps de crisis múltiples, la Fam Zero serà un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible elegits per revisar en profunditat, conjuntament amb els objectius de Fi de Pobresa, Acció pel Clima, Pau, Justícia i Institucions sòlides i Aliances per assolir els objectius.