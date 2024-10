Mor John Amos, el 'Kunta Kinte' de la mítica sèrie 'Raíces'

Amos, en una imatge de fitxer. Foto: Wikipedia

L'actor John Amos , conegut per interpretar la versió adulta de Kunta Kinte a l'aclamada minisèrie Raíces, va morir als 84 anys el 21 d'agost passat a Los Angeles, per causes naturals, segons va informar el seu representant a Variety. Amos, que també va aparèixer en pel·lícules com El príncep de Zamunda i la seqüela de Jungla de cristall, deixa un llegat important a la televisió i al cinema.

"Amb profunda tristesa comparteixo que el meu pare ha passat a millor vida", va expressar Kelly Christopher Amos, fill de l'actor, en un comunicat. "Era un home increïblement bondadós, amb un cor d'or, i estimat per molts. Per a molts dels seus fans, era com un pare a la televisió. Va viure una vida plena i el seu llegat perdurarà a través de les seves destacades actuacions. Per a mi, a més de ser el meu pare, era el meu millor amic i el meu heroi.

Nascut el 27 de desembre de 1939 a Newark, Nova Jersey, John Amos va tenir una carrera diversa abans de dedicar-se a l'actuació. Va ser jugador de futbol americà a la Universitat Estatal de Colorado i el 1967 va ser contractat pels Kansas City Chiefs de la NFL. La seva carrera com a actor es va enlairar quan va aconseguir el paper de l'home del temps Gordon 'Gordy' Howard a la comèdia televisiva *La noia de la tele* el 1970.

Tot i això, el seu veritable salt a la fama va arribar el 1974 amb el seu paper com James Evans Sr., el patriarca de la família protagonista a la comèdia Good Times , un spinoff de les sèries Maude i Todo en familia . La sèrie va ser pionera per ser la primera a centrar-se en una família afroamericana amb tots dos pares presents. Amos va conquistar el públic amb la seva interpretació d'un pare treballador que lluitava per tirar endavant la família a Chicago. Tot i això, després de tres temporades, l'actor es va mostrar insatisfet amb la direcció de la sèrie i la representació del seu fill en pantalla, cosa que va provocar la seva sortida. La quarta temporada va començar amb la mort del seu personatge, James Evans Sr., fora de pantalla.

El 1977, Amos va ser nominat a un premi Emmy per la seva memorable interpretació de Kunta Kinte a Arrels . La minisèrie, que abordava l'esclavitud als Estats Units, va ser un èxit rotund, guanyant nou premis Emmy i un Globus d'Or. Més de 130 milions de persones van sintonitzar la sèrie, cosa que representava més de la meitat de la població del país en aquest moment. L'episodi final continua sent el tercer més vist a la història de la televisió i el segon final de sèrie més vist.