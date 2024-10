Comença el Festival de Sitges: tot el que has de saber sobre l'edició del 2024

El cartell de l'edició daquest any. Foto: X (@sitgesfestival)

El 57è Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya , que se celebrarà fins al 13 d'octubre, obrirà aquest dijous 3 amb la projecció de la pel·lícula Presence , dirigida per Steven Soderbergh, en una edició que comptarà amb 234 llargmetratges i 112 curtmetratges.

Sitges atorgarà el Gran Premi Honorífic a l'actor Geoffrey Rush, i guardonarà el director i guionista Mike Flanagan, el director Alexandre Aja, la productora Mar Targarona, els actors Giancarlo Esposito, Fabio Testi, Corey Feldman i Nick Frost, l'actriu Heather Langenkamp i el guionista Fred Dekker, entre d'altres.

Presence donarà el tret de sortida a una edició que comptarà en la seva programació amb pel·lícules com Mai et deixis anar , d'Alexandre Aja --que tancarà el certamen--; Terrifier [3] , de Damien Leone; La substància , de Coraline Fargeat; The rule of Jenny Pen , de James Ashcroft i protagonitzada per Geoffrey Rush, i The second act , de Quentin Dupieux.

Sitges projectarà Please don't feed the children , de Destry Allyn Spielberg -filla de Steven Spielberg-; El bany del diable , de Severin Fiala i Veronika Franz; Canina , de Marielle Heller i protagonitzada per Amy Adams; Twilight of the warriors , de Soi Cheang, i Azrael , d'ELKatz;

Altres títols que es podran veure són Planet B , d'Aude Lea-Rapin; Fréwaka , de JTMollner; Arcadian , de Benjamin Brewer i protagonitzada per Nicolas Cage; la preqüela de La llavor del diable a Apartment 7A , de Natalie Erika James, i The soul eater , d'Alexandre Bustillo i Julien Maury.

De Vigalondo a Recha

Sitges comptarà amb una forta presència de cinema estatal amb títols com Daniela forever , de Nacho Vigalondo; El plor --acabat de premiar al Festival de Sant Sebastià--, de Pedro Martín-Calero; Rich flu , de Galder Gaztelu-Urrutia, i Luna , d'Alfonso Cortés-Cavanillas.

També es projectaran Apocalipsi Z. El principi de la fi , de Carles Torrens; Una balena , de Pablo Hernando; Bodegó amb fantasmes , d'Enrique Buleo, i Centaures de la nit , de Marc Recha.

Entre els clàssics que es podran recuperar en aquesta edició del Festival de Sitges hi figuren Freaks , de Todd Browning, que és el leit motiv d'aquesta edició; La matança de Texas , de Tobe Hopper; Godzilla , d'Ishiro Honda; Malson a Elm Street , de Wes Craven, i Balada trist de trompeta , d'Álex de l'Església.

Les sèries tornaran a tenir un lloc a la programació del festival amb títols com Invisible (Disney+), El mal invisible (3Cat) i The Head (Mediapro).

Puja la venda d'abonaments

Sitges ha augmentat un 2% la recaptació per entrades respecte a l'any passat, a data de l'1 d'octubre, malgrat un descens del 4,3% dels productes venuts, amb 63.330 unitats en total, segons han informat a Europa Press certamen.

El festival ho ha atribuït a un augment del 30% de les vendes d'abonaments i packs, que es compten com a unitat; disposar d'un menor nombre d'entrades per la reducció d'aforament perquè aquest any no compta amb el cinema Retiro per obres, i l'actualització de preus en algunes seccions.