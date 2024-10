Un viatge del centre de la terra a la lluna de la mà de Julio Verne

Una imatge del cartell promocional

La literatura de ciència ficció ha tingut un il·lustre i exitós precursor a Julio Verne. L'escriptor francès va ser autor d'una obra narrativa copiosa que va anticipar d'alguna manera molts dels avenços científics aconseguits posteriorment i, en tot cas, va aconseguir fer les delícies de diverses generacions de joves lectors, entre els quals s'inclou l'autor d'aquestes línies. Com és ben sabut, bona part d'aquestes obres van ser traslladades al cinema en versions més o menys afortunades i ara ha arribat el moment en què puguin així mateix ser traduïdes i versionades amb les noves tecnologies, de manera que sigui factible gaudir de l'obra literària de l'escriptor de Nantes d'una manera tan participativa que podria semblar que s'aproxima a la mateixa realitat.

Tenint en compte que d'aquí a quatre anys se celebrarà el bicentenari del seu naixement, s'ha creat un viatge immersiu en realitat virtual que combina l'art amb la ciència i la tecnologia per endinsar l'espectador en la màgia d'aquells viatges que ens conviden a baixar centre de la terra o al món subterrani, fer la volta al món en vuitanta dies o assolir la lluna com els moderns astronautes.

Jules Verne 200 és un espectacle virtual de noranta minuts que es presenta al Centre Ideal d'Arts Digitals de Barcelona, amb la col·laboració de la Societé Jules Verne (entitat creada el 1936 per perpetuar la seva memòria) a través del qual l'espectador es submergeix en la seva vida de l'escriptor i en la seva obra literària, contempla alguns dels artefactes que van sorgir del seu caletre -alguns dels quals van ser precursors de tecnologies contemporànies- i, en fi, convida a fer un apassionat i gens arriscat -encara que de vegades inquietant-viatge per tots els mons creats per Verne. Tot això acompanyat d'una banda musical que coadjuva a ambientar el recorregut fantasiós i contribueix a crear emocions.

Cal afegir que aquesta experiència virtual ha estat enriquida amb alguns elements complementaris com la recuperació de fotogrames de la pel·lícula que va fer el turolenc Segon de Chomon el 1909 sobre el viatge al centre de la terra o l'storyboard de George Méliès sobre el viatge de la terra a la lluna.