Juanjo Bona i Martin Urrutia (OT 2023) posen lletra a la seva història d'amor a 'El destello'

Juanjo Bona i Martin Urrutia, dos dels finalistes d'Operación Triunfo 2023, han llançat aquest divendres el seu nou tema: El Destello. La parella que va iniciar el seu amor dins de les parets de l'acadèmia de música més famosa del país segueix l'estela de Chiara Oliver i Violeta Hódar, que ja van col·laborar amb El Parque, i regalen als fans allò que tant anhelaven.

Amb sons electrònics envoltants, els dos artistes recreen amb la lletra el principi de la seva història d'amor, aquells passos tímids envoltats de centenars de càmeres que els vigilaven, i on van aconseguir veure's de debò malgrat tots els obstacles inicials. No va ser senzill durant les primeres setmanes, però finalment van aconseguir fer els passos adequats per sortir d'OT de la mà.

En aquesta cançó col·laboren amb Genís Segarra i Carlos Ballesteros, més coneguts com a Hidrogenesse, els qui també s'encarreguen de la producció del tema.

El vídeo és una altra de les meravelles del projecte. En blanc i negre, la sensació onírica que aporta casa a la perfecció amb el so que el revesteix. Si no has escoltat la cançó, ja ho pots fer aquí:

Lletra d' El Destello

Te miro y te pienso

Y pienso que te digo

Lo pienso tan fuerte

No sé si me has oído

Hablas y hablas

Me evitas la mirada

Pero no me importa nada

Sé que tengo sitio entre tantas palabras

Hablo y hablo

Y creo que hoy pasa algo

Vago, vago y divago

Pero sé que estás aquí a mi lado

Te pienso y te miro

Al ver cómo me miras me he visto a mi mismo

Cuatro segundos para que suene el trueno

Hace cuatro segundos que vimos el destello

Ya еstá, no hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo hе dicho (tan cerca)

Ya lo has oído (cuatro segundos)

Ya está, no hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo dicho, ya lo has oído

Ya está, no hay vuelta atrás

Cuatro segundos

Tan cerca

Sigo en horizontal pero no estoy dormido

De arriba a abajo yo te miro

De izquierda a derecha

Tú me has leído

Mucho texto

Inventas e improvisas

Tralaralalalalala

Lo que más gusta es cuando me silbas

Lo pienso tan fuerte

No sé si me has oído

Lo pienso tan fuerte que no sé si me has oído

Si me has oído

Ya está, no hay vuelta atrás

Cuatro segundos para que suene el trueno

Ya está, no hay vuelta atrás

Hace cuatro segundos que vimos el destello

Ya está, no hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo he dicho (tan cerca)

Ya lo has oído (cuatro segundos)

Ya está, no hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo dicho

Ya lo has oído

Ya está