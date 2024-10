Anna Cerveró defensa el patrimoni cultural valencià a “La terreta. Tot un caos per estimar”

Anna Cerveró, actriu valenciana establerta a Barcelona, és l'autora, intèrpret i autodirectora (aquesta darrera funció en col·laboració amb Genís lama) d'un espectacle documental titulat “La terreta. Tot un caos per estimar” que es presenta a la sala Fènix. Constitueix, per tant, una obra molt personal en què l'autora intenta situar l'espectador en el context d'una família ubicada al barri de Cabanyal per tal de descriure els aspectes més rellevants de la cultura a través de la seva peripècia. regional valenciana i denunciar les circumstàncies i els perills que l'amenacen. El pitjor de tothom, sens dubte, la corrupció.

La terreta és un treball molt personal, no exempt d'apassionament, però també de sincera autenticitat que expressa, sobretot, un desig manifest de defensar a capa i espasa l'autenticitat de la tradició cultural autòctona. Tasca que Cerveró desenvolupa amb entrega, energia i vocació i que es tradueix en un espectacle de gran vitalitat.

No és, sens dubte, una obra teatral a l'ús, amb els elements propis d'una estructura convencional, sinó més aviat un crit expressat i interpretat dramàticament amb què Anna Cerveró expressa les seves emocions i sentiments i intenta transmetre'ls al públic amb apassionament, cosa que fa de “La terreta” un espectacle de la Companyia Temple de Vesta certament original no mancat d'interès.