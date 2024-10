Satisfacció després de la quarta edició del festival Viu Montjuïc

Una de les actuacions del festival. Foto: Ajuntament de Barcelona

El festival barceloní Viu Montjuïc ha tancat la quarta edició , que el cap de setmana passat ha celebrat més de 60 activitats culturals i d'entreteniment per a tots els públics al Parc de Montjuïc, amb la implicació de més de 70 institucions, entitats, col·lectius i associacions.

Entre les activitats hi ha hagut itineraris guiats, espectacles de dansa, teatre i performance, concerts, exposicions i portes obertes als equipaments del parc, segons ha informat la regidoria de Cultura l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Per la seva banda, la regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha destacat que hi ha hagut una gran participació, “mostra que la ciutat viu de cara a Montjuïc” i que els barcelonins ho veuen com un espai per gaudir de una oferta cultural de qualitat i per a tothom, i també ha agraït la feina de les entitats promotores de l'esdeveniment.

Recupereu l'espai

Els objectius principals d'aquesta iniciativa, segons el consistori, són posicionar el Parc de Montjuïc com un espai obert, accessible, net i segur, amb una oferta cultural, de natura i d'oci de qualitat per a tota la ciutadania durant tot l'any, i també establir sinergies entre els equipaments, amb la voluntat de recuperar l'esperit de l'Exposició Internacional del 1929.

A l'edició del 2022 hi van assistir unes 65.000 persones, mentre que l'any passat la xifra va pujar fins a 83.000 persones, i ara falta que els responsables del festival actualitzin la dada per comprovar si es manté la tendència a l'alça.