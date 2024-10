Es compleixen 25 anys de la reobertura del Liceu després del greu incendi que va patir el teatre

L´interior del Liceu. Foto: Europa Press

Dilluns passat 7 d'octubre es van complir 25 anys de la reobertura del Liceu, després del greu incendi que va patir el teatre el 1994.

A l'aniversari d'aquesta efemèride, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que el Gran Teatre del Liceu de Barcelona no ha canviat. "Segueix fidel a les seves arrels i, alhora, obert als nous temps per mantenir-se com una referència primordial de la música i cultura catalanes a tot el món", ha declarat en un acte commemoratiu al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, segons ha informat la Generalitat.

L'acte d'aquest quart de segle va ser conduït per la periodista Helena Garcia Melero i ha comptat amb una taula rodona amb els directors generals i artístics del 1999, any de la reobertura, i els actuals.

Alhora, ha incidit en la voluntat de destinar el 2% del total del pressupost de la Generalitat a Cultura perquè, segons ell, defensar-la és "garantir els seus recursos" i, textualment, democratitzar-la i apropar-la als ciutadans.

"Quan anem plegats sona la millor música i som capaços d'aconseguir coses extraordinàries", ha afegit, alhora que ha descrit el Liceu com una referència en un moment en què la cultura i la creativitat viuen un procés d'eclosió a Catalunya.