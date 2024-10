Tornen Els Llums de Sant Pau: les dates en què s'il·luminarà la façana de l'hospital

Una imatge de l?espectacle de l?any passat. Foto: Els Llums de Sant Pau

Els Llums de Sant Pau , un dels espectacles nadalencs més esperats a Barcelona , torna aquest Nadal amb una proposta completament renovada. Del 21 de novembre al 12 de gener del 2025, el Recinte Modernista de Sant Pau es transformarà en un escenari màgic que portarà els visitants a un recorregut per les tradicions nadalenques de diversos països del món.

A la seva 4a edició, Els Llums de Sant Pau presentarà una experiència completament nova, amb un recorregut més interactiu que inclourà diverses instal·lacions sensorials. A través d'aquest viatge, els assistents podran descobrir com se celebra el Nadal a països com Mèxic, Grècia, Índia, Itàlia, Nova Zelanda, Argentina i Estats Units, a més de gaudir de les tradicions locals com el Tió i els Reis Mags. L'espectacle serà el lloc perfecte per capturar fotografies amb un encant nadalenc únic gràcies a la seva atmosfera màgica i una banda sonora creada especialment per a l'ocasió.

Amb més de 620.000 visitants a les seves tres edicions anteriors, aquest esdeveniment s'ha consolidat com una de les tradicions nadalenques més icòniques de la ciutat. Els Llums de Sant Pau és una experiència apta per a tot públic i una oportunitat excepcional per descobrir el recinte modernista de Sant Pau, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Aquest any, els organitzadors (Proactiv Entertainment, DEAG i Handwerker Promotion) han dissenyat noves instal·lacions lluminoses amb elements interactius. Com a novetat, els visitants podran documentar el seu recorregut amb un "passaport nadalenc", que aniran segellant a mesura que completen cada experiència. A més, Llumi, una estrella caiguda del cel, guiarà els assistents al llarg del trajecte. El viatge nadalenc pel món també inclourà una deliciosa oferta gastronòmica, amb dolços típics, aperitius i begudes.