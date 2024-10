Joaquin Phoenix destrossa 'Joker 2' en una incòmoda entrevista amb Lady Gaga

Foto: EuropaPress

L'esperada estrena de Joker: Folie à Deux ha confirmat els temors que molts tenien des que es van publicar les primeres imatges. La seqüela, dirigida novament per Todd Phillips, arriba quatre anys després del gran èxit de la seva predecessora, però sembla que no ha aconseguit captivar l'audiència de la mateixa manera. La famosa frase "les segones parts mai no van ser bones" podria ser encertada en aquest cas, ja que la nova entrega ha generat opinions dividides i, la majoria, negatives.

Un dels aspectes més comentats és el gir cap al gènere musical que pren la pel·lícula, amb la participació de Lady Gaga al paper de Harley Quinn. L'elecció d'una cantant de renom per a aquest personatge ha augmentat la curiositat i les expectatives, però també ha estat un punt de controvèrsia entre els seguidors més fidels de l'univers del Joker.

Les reaccions dels mateixos protagonistes també han fet parlar molt. Durant una entrevista, Joaquin Phoenix i Lady Gaga van mostrar certa incomoditat quan els van preguntar si Joker 2 complia les seves expectatives. Tots dos van riure nerviosament i Phoenix, amb evident desdeny, va comentar: "Bé, jo hi vaig ser, vaig fer la pel·lícula, així que sabia el que passaria", evitant aprofundir més en la seva opinió.

A això se sumen els rumors d'un intercanvi entre Phoenix i Gaga després d'una projecció privada, on l'actor hauria qualificat la pel·lícula com a "horrible", suggerint que el final podria haver estat diferent. Gaga, per part seva, va intentar suavitzar el moment assegurant que la pel·lícula no era tan dolenta.

Amb aquest enrenou inicial i una acollida tèbia a la taquilla, queda per veure si Joker: Folie à Deux aconseguirà remuntar les properes setmanes o si el seu pas pels cinemes serà breu.