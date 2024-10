L'escriptora sud-coreana Han Kang guanya el Nobel de Literatura

Va començar la seva carrera literària a la dècada de 1990, i la seva primera novel·la, The Black Deer , es va publicar el 1993. No obstant, va ser amb la seva novel·la La vegetariana ( The Vegetarian ), publicada el 2007 a Corea i traduïda a l'anglès el 2015, quan va obtenir fama global. Aquesta novel·la va guanyar el prestigiós Premi Internacional Booker el 2016, cosa que la va consagrar com una autora internacionalment rellevant. La vegetariana és coneguda per la seva exploració del cos, el desig de resistència i els conflictes interns que s'expressen a través de decisions radicals.

A més de La vegetariana , altres obres notables de Han Kang inclouen Actes humans ( Human Acts , 2014), una poderosa narració sobre la massacre de Gwangju el 1980, que explora les cicatrius profundes que va deixar aquest episodi a la societat sud-coreana, i Les lliçons de la planta ( The White Book , 2016), una meditació sobre el dol i la fragilitat de la vida.

Han Kang també és professora d'escriptura creativa i continua sent una veu influent a la literatura contemporània, destacant per la seva capacitat per abordar temes existencials i socials amb un estil líric i emocionalment ressonant.