Love of Lesbian promet un futur disc en català: "És obligatori moralment"

La banda de Santi Balmes i companyia acaba de publicar un treball discogràfic. Foto: Love of Lesbian

El cantant i lletrista de la banda d'indie rock Santi Balmes, Love of Lesbian , ha declarat que, tot i que no ha realitzat treballs en la seva llengua materna, el català, té al cap fer-ho "des de fa temps" i ho considera "obligatori moralment" .

"Estic pensant a fer un disc en català; ho porto dient des de fa molt de temps i és una obligació moral per a mi. Sóc catalanoparlant per les dues parts familiars. Tots tres parlem en català entre nosaltres, per la qual cosa és lògic voler explorar aquesta via artística. La música en català està en plena forma; hi ha bandes de tota mena, encara que potser no tantes del nostre estil", va afirmar Balmes en una entrevista amb Europa Press , amb motiu del llançament del seu àlbum Exèrcit de salvació .

En aquest sentit, tant el percussionista de la banda, Oriol Bonet, com el músic Jordi Roig, van coincidir amb el cantant, subratllant que les noves generacions d'artistes catalans demostren que es pot fer "música molt ben produïda i amb grans temes", a una indústria que ha crescut ràpidament. "Estem molt contents, ja que és un senyal que la nostra llengua segueix tenint salut. És genial que siguin joves", va afegir Bonet.

Exèrcit de salvació és la nova feina de la banda, que es llançarà aquest divendres 11 d'octubre, després de tres anys sense publicar nova música. Aquest temps és degut al seu desig de trencar amb els cicles tan ràpids que imposa la indústria musical. "Durant una gira no tens temps per experimentar o fer alguna cosa més que anar, tocar i tornar. Volem aprofundir-hi, prenguem-nos el nostre temps. De fet, després d'aquest disc, no hi haurà nou àlbum de Love of Lesbian durant força temps", ha explicat Bonet, cosa que ha estat recolzada per Roig i Balmes, que han afirmat que poder prendre aquestes decisions és un "privilegi", ja que han deixat de veure la seva professió "numèricament".

5 cançons imprescindibles