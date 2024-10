El Govern vol promoure que les escoles portin els nens al cinema cada tres mesos finançant la despesa d'autobús

Ernest Urtasun, en fitxer | Europa Press

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciat que estan estudiant sufragar les despeses de l'autobús per portar tots els col·legis al cinema, en el marc del nou programa que començarà aquest segon semestre de l'any 2024 amb un projecte pilot i que consisteix que les escoles vagin almenys una vegada al trimestre a veure una pel·lícula al matí. La intenció del ministre és que la iniciativa estigui en marxa el proper any 2025.

"Una cosa que farem, que estem veient, és que tractarem que el programa es pugui fer càrrec financerament del transport dels nens, que l'autobús, perquè tampoc volem que col·legis amb més recursos puguin utilitzar el programa i d'altres no , de manera que estem veient per sufragar també el transport", ha avançat Urtasun, en una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press.

Segons ha explicat el ministre, el projecte pilot no consistirà únicament a anar a veure una pel·lícula al cinema sinó que serà una mica "més ampli" i els alumnes hauran de treballar la pel·lícula "una hora a classe abans d'anar i una hora a classe després de veure-la". "Serà una cosa una mica més àmplia que simplement anar a veure la pel·lícula", ha precisat.

A més, Urtasun ha revelat que "la idea" va ser del cineasta Pablo Berger qui li ho va proposar en una conversa, i ha anunciat que la pel·lícula que faran servir per a la fase pilot en aquest segon semestre serà Robot Dreams, la pel·lícula de animació que va donar a Berger la seva nominació als Oscars.

"Crec que és una pel·lícula que tothom que l'ha vist, als petits, genera entusiasme. És una gran pel·lícula per als grans, però per als petits també", ha destacat.

El ministre de Cultura va anunciar al començament del mes de setembre aquest programa que pren com a model el programa 'Col·legis i cinema' que es desenvolupa a França des del 1994. Segons va dir llavors, la intenció del seu departament és assignar una partida "important" a aquest programa als Pressupostos Generals de l'Estat.