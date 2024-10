L'àlbum 'Nadie sabe qué pasará mañana' de Bad Bunny compleix el seu primer any

Bad Bunny, en fitxer | Europa Press

Avui, 13 d'octubre, es compleix un any del llançament de Ningú sap què passarà demà, l'àlbum de Bad Bunny que va marcar un abans i un després a la seva carrera. Publicat el 2023, el projecte ràpidament es va convertir en un dels més comentats i reeixits de l'artista porto-riqueny, consolidant la seva influència en la música global.

Amb un total de 22 cançons, l'àlbum presenta una àmplia gamma de gèneres i estils, des del reguetó més clàssic fins a sons més experimentals i electrònics. Entre les cançons més destacades es troben "Fina", "Monaco", "Los Pits" i "Gràcies per Nada". El tema "Monaco" va generar un gran impacte no només pel seu ritme enganxós, sinó també pel videoclip que compta amb l'aparició de l'actor Al Pacino, fet que va sumar una dosi de sorpresa i elegància al projecte. Aquestes cançons no van trigar a posicionar-se al capdamunt de plataformes de streaming com Spotify i Apple Music, acumulant milions de reproduccions els primers dies després del seu llançament.

Pel que fa al seu èxit comercial, Ningú sap el que passarà demà va debutar al número u del Billboard 200, convertint-se en el tercer àlbum en espanyol a assolir aquesta posició. Durant la primera setmana, s'estima que va vendre més de 250.000 unitats equivalents a àlbums, comptant vendes físiques, descàrregues digitals i streams. El disc es va mantenir als primers llocs de les llistes de popularitat durant gran part del 2024, amb diversos dels seus temes arribant al número u en diferents països d'Amèrica Llatina, Espanya i els Estats Units.

Bad Bunny, en una entrevista amb Rolling Stone, va parlar sobre el concepte darrere de l'àlbum, compartint una reflexió profunda sobre l'èxit i la fama. "Des de fa temps volia fer un experiment sonor. El projecte va néixer després de la publicació de YHLQMDLG, amb algunes cançons que van ser descartades. La llegenda del Rei Midas m'havia fascinat des que la vaig sentir de noi, i amb aquest àlbum jo volia demostrar que , en realitat, l'or sí que és una maledicció [...] Per més que converteixis les boñigas en or, seguiran sent boñigas, encara que es vengui per munts". Les seves paraules ofereixen una perspectiva crítica sobre l'èxit i la indústria musical, deixant clar que no tot allò que sembla valuós realment ho és.

Al llarg d'aquest any, Ningú sap què passarà demà ha estat protagonista de diverses anècdotes. Abans del seu llançament, Bad Bunny va eliminar tot el contingut de les xarxes socials, generant una gran especulació entre els seus seguidors. A més, durant la gira de promoció, va oferir un concert sorpresa en un terrat de Nova York, cosa que va atraure milers de persones als carrers, causant un enrenou mediàtic.