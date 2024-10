El Liceu projectarà un film de Kentridge en un concert homenatge a Xostakòvitx

Kentridge a l'interior del Liceu. Foto: Europa Press

El Gran Teatre del Liceu presentarà aquest divendres 18 i el dissabte 19 la pel·lícula Oh to believe in another world , dirigida per William Kentridge, en conjunt amb un concert de la Simfonia Nº 10 de Dmitri Xostakóvitx , sota la batuta de Josep Pons. Aquest esdeveniment cerca rendir homenatge al compositor i recrear el context polític de la Unió Soviètica.

Durant una roda de premsa celebrada aquest divendres 1, Kentridge, acompanyat pel director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar; la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la Judit Carrera; i la presidenta del grup Sorigué, Ana Vallés, va explicar que la pel·lícula es projectarà mentre l?Orquestra Simfònica del Liceu interpreta l?obra.

Tant a la simfonia com a la pel·lícula es destaquen set personatges principals: Xostakóvitx, la seva alumna Elmira Nazirova, el poeta Mayakovski i la seva amant, a més de Stalin, Lenin i Trotski. Kentridge va subratllar que el seu objectiu és aprofundir la vida política de l'època del compositor: “Hi ha coses que no podem oblidar”.

"És una obra que reflecteix l'entorn polític en què Xostakòvitx va compondre la desena simfonia. Després de 70 anys, Xostakòvitx és el que ha sobreviscut a tots ells", va afirmar l'artista sud-africà.

La pel·lícula, creada amb tècniques d'animació stop-motion i dibuix dinàmic, està ambientada en un museu soviètic construït amb cartró. Kentridge va esmentar que, utilitzant una càmera d'iPhone, buscava capturar "aquesta sensació de grandesa".

Kentridge va comentar que ja havia treballat prèviament amb la música de Xostakóvitx en altres projectes, incloent-hi la seva segona pel·lícula animada fa 40 anys i diverses produccions d'òpera, destacant que el compositor "és un artista molt visual".

"Crec que Xostakóvitx va escriure molta música per al cinema. Era molt conscient de la interacció entre música i imatge", va subratllar.

L'artista va afegir que la pel·lícula va ser dissenyada amb flexibilitat perquè el director no se senti obligat a seguir estrictament les imatges, permetent una interpretació personal de l'obra.

Connexió amb l'actualitat

Consultat sobre la rellevància de l'obra en el context actual de Rússia, Kentridge va observar que el país "intenta, a través de la figura de Putin, reviure Stalin". Tot i que percep ressons del que passa avui dia, va insistir que no es tracta d'una referència directa.

El projecte va ser inicialment encarregat per l'Orquestra de Lausana (Suïssa) i ha estat presentat a ciutats com Johannesburg, Viena i Hong Kong. A més, Kentridge va avançar que la pel·lícula serà exhibida a Nova York al desembre ia Londres properament.

Paral·lelament al concert, l'artista va conversar dijous amb l'escriptor Julian Barnes al CCCB i aquest divendres oferirà una xerrada titulada L'art que ha sentit estudiants d'ESO. Així mateix, dissabte, la Fundació Sorigué de Lleida inaugurarà una exposició dedicada a l'univers creatiu de Kentridge, basada en el fons de col·lecció.