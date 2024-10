Joaquín Sabina s'acomiada amb 'Un último vals'

Arxiu - El cantant Joaquín Sabina, durant la seva actuació al WiZink Center de Madrid el passat 20 de gener de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu

Joaquín Sabina s'ha fet un homenatge a si mateix a la seva nova cançó, 'Un último vals', una cançó que presentarà en què serà la seva última gira, 'Hola i adéu', per a la qual les entrades surten a la venda el proper dilluns 21 d'octubre.

"Quan no surti la meva jeta als diaris/ Ni els nuvis ballin ja 'Nits de Boda'/ Quan només estigui de moda si caic una altra vegada de l'escenari/ Encara guardaré un últim vals per a tu", canta l'artista amb el seu particular veu esquinçada.

A més, l'estrena d''Un último vals' ve acompanyat d'un vídeo musical que ha dirigit Fernando León de Aranoa i que comença amb el cantant fumant només a la barra d'un bar buit. A mesura que va cantant, apareixen les persones més properes a ell, com Joan Manuel Serrat, Leiva, Ricardo Darín, Andrés Calamaro, Ariel Rot, Josep Tomàs, Lluís García Montero, Joan Gabriel Vásquez, Alejo Stivel o Jorge Drexler, els qui s'asseuen a compartir amb Sabina una copa.

Segons la discogràfica del cantautor, intenta ser "un homenatge a totes i cadascuna de les persones que formen part de la seva vida", sent un brindis a l'amistat ia la vida.

"La cançó té molt d'inventari, de comiat, de confessió. Res més cinematogràfic que fer-la a un bàrman, a aquella hora en què els bars estan a punt de tancar. Està en moltes pel·lícules, remet als 'Nighthawks' del quadre de Hopper, al final de 'Fat City', la pel·lícula de John Houston, en què Stacey Keach busca amb desesperació un interlocutor a l'altra banda de la barra, a qui potser després no hi tingui res a dir", ha explicat el director del vídeo en un comunicat.

Per a aquest tema inèdit, Sabina ha comptat amb l'ajuda dels seus col·laboradors habituals en els darrers anys, Leiva a la part musical i als arranjaments i Benjamí Prado coescrivint la lletra amb ell.

La producció també és obra de Leiva i s'ha encarregat d'interpretar gran part dels instruments, encara que per a l'ocasió també ha comptat amb els dits de Carlos Raya a les guitarres, de César Pop als teclats i José Bruno, el bateria.

Entrades per a 'Hola i adéu' a la venda el dilluns 21 d'octubre

Aquest mateix divendres també ha anunciat que el proper dilluns 21 d'octubre es posaran a la venda les entrades del tram espanyol de la gira 'Hola i Adéu' que passarà per 16 ciutats i que arrencarà a Gran Canària l'1 de maig del 2025.

Concretament, Sabina actuarà el 3 de maig a Santa Cruz de Tenerife, el 9 i 11 a Màlaga, el 19 de maig i el 2 de juny a Madrid, el 7 de juny a Palma de Mallorca, el 12 i 14 a Saragossa, el 19 i 21 a Pamplona, el 25 i 17 del mateix mes a Múrcia, el 2 i 4 de juliol de nou a Madrid, el 18 i 20 a Alacant, el 18 a Santander, el 2 i 4 de setembre a Sevilla, el 18 i 20 de setembre a la Corunya, el 25 i 27 a Granada, el 2 i 4 d'octubre a Barcelona, el 9 i 11 d'octubre a València i, finalment, el 5 i 7 de novembre a Bilbao.

Les entrades estaran a la venda a partir del dia 21 d'octubre a les 12:00 hores a través dels punts de venda oficials: holayadioslagira.es i jsabina.com.