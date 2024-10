Leire Martínez supera La Oreja de Van Gogh llançant una cançó... amb Martin Urrutia!

Aquesta col·laboració marca un nou capítol a la carrera de Leire. Foto: EuropaPress, Instagram @martinurrrutia

Leire Martínez ha fet parlar molt aquesta setmana després de l'anunci de la seva sortida de La Oreja de Van Gogh, grup en què ha estat vocalista durant 17 anys. La notícia ha deixat els fans commocionats i ha generat rumors sobre una possible reunió amb Amaia Montero , la vocalista original de la banda, encara que Montero ha desmentit qualsevol pla en aquest sentit de moment.

Però la setmana de Leire no s'ha acabat aquí. Aquest divendres 18 d'octubre, el grup de comunicació EITB ha sorprès el públic en compartir un avenç d'una nova cançó de Leire, no pas en solitari, sinó en col·laboració amb un dels artistes revelació de l'any: Martin Urrutia. Conegut per la seva participació en Operación Triunfo 2023 , Martin va llançar recentment El Destello al costat de Juanjo Bona, consolidant el seu lloc en la música espanyola actual.

La col·laboració entre Leire i Martin ha donat com a fruit Eskutitza , una cançó en eusquera amb un important propòsit: conscienciar sobre les malalties cardiovasculars sota el lema "Escolta el teu cor". Aquest tema forma part de la iniciativa solidària EITB Maratoia 2024 , i compta amb un videoclip que mostra ambdós artistes a l'estudi d'enregistrament. La cançó ha estat rebuda amb gran entusiasme, especialment pel seu missatge i caràcter solidari.

A més de la música, Martin ha aprofitat una entrevista a LOS40 per expressar el seu suport a Leire després de sortir de l'Orella de Van Gogh. “Ens dol a tots dos, perquè les nostres mares sempre escoltaven L'Orella de Van Gogh. Però no estem en una competència entre Amaia o Leire”, va comentar Martin, demostrant que la música i la connexió entre artistes van més enllà de les rivalitats.

Aquesta col·laboració marca un nou capítol a la carrera de Leire, i els fans esperen amb ànsies l'arribada d' Eskutitza a les plataformes digitals.