Mala Rodríguez, sobre la maternitat i ser artista: "Ser dona i conciliar la feina és una gran merda" | Europa Press

La rapera María Rodríguez Garrido, coneguda artísticament com a Mala Rodríguez, ha reflexionat sobre el que suposa per a ella conciliar la maternitat i ser artista, assegurant que és una "gran merda" i que per això les dones no volen ser mare "fins als 40 anys", perquè llavors les seves carreres corren "molt perill".

"No només una artista, sinó qualsevol dona. Les noies no volen ser mares fins que no en tenen 40. Perquè diuen 'si sóc mare ara, la meva carrera corre molt de perill perquè hi ha molta gent enrere que està amb unes ganes de treure't del mitjà que et cagues'. I jo no sé per què, però he seguit lluitant per la meva música, per mi, i els meus fills m'han donat suport perquè entenen molt bé el que faig (...) Veig moltes mares amargades perquè estan atrapades. dir coses, però no m'atreveixo", ha afegit la cantant en una entrevista amb Europa Press.

Mala Rodríguez llançava el seu últim àlbum 'Un mundo raro', produït per Bull Nene, el maig passat. Un treball que era "l'última cosa que li devia" a la seva discogràfica anterior, Universal Music, i que compta amb 13 títols en què fa al·legories a "la llibertat", abordant les fases i la lluita que comporta obtenir-la.

"Ho he portat molt malament, perquè pensava: 'què és el que no els agrada'. Ja és aquí (el disc) però ha estat una catarsi, perquè ha estat com donant-te cops fins que he fet el que jo volia. ha costat diversos 'managers' perquè deien que fes una cançó que tots els 'influencers' ballaran.

En aquest sentit, la Mala Rodríguez ha afirmat que ha acabat fent "l'àlbum que volia" i en què no només parla de "sortir i beure", perquè creu que els artistes no es poden "dormir" i fer feines de "lleva" i posa".

"No ens podem dormir, si els artistes s'adormen i tothom comença a fer merdes de posar i treure, estarem en un moment una mica menys bo de l'art. A la història de l'art hi ha hagut molts moments i uns molts més guapos que altres. Doncs no hem de tenir tanta por, a la gent li fa por, només pensen en els números. Des de quan els artistes han pensat en els números? Si som de lletres!

El proper 2025 es compleixen 25 anys del treball que va propulsar l'artista a les llistes d'èxits, 'Lujo ibèric', i ho celebrarà amb una reedició del treball amb artistes amb qui està "molt connectada".

"Em veig força igual, tristament. Em segueixen passant les mateixes coses: em poso nerviosa, sento por, sento que m'he de posar la cuirassa, que encara em fa vergonya de vegades explicar certes coses a les cançons... Però després escoltes les cançons, les cantes, molta gent les canta amb tu (...) Al meu primer concert en una sala petita vaig descobrir el puto monstre que porto a dins i estic feliç perquè allà segueixo", ha conclòs.