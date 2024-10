VÍDEO | Dua Lipa comparteix escenari amb Cher i versiona el mític 'Believe'

Dua Lipa, en fitxer | @DuaLipa

Aquest dissabte, Dua Lipa i Cher van enlluernar els assistents a la 39° cerimònia del Saló de la Fama del Rock & Roll, on les dues artistes van unir forces per interpretar l'icònic tema "Believe". L'esdeveniment, que va començar amb música i cant de cor, va celebrar la rica història de la música rock, i es va convertir en una trobada memorable entre generacions.

Dua Lipa, que va fer la seva entrada triomfal a la catifa vermella acompanyada del seu pare, Dukagjin Lipa, també va ser vista posant amb el raper Flavor Flav. Cher, per la seva banda, va ser fotografiada amb la seva parella, Alexander "AE" Edwards, i el seu fill, Slash Electric Alexander Edwards, creant un ambient familiar i festiu.

Abans de la seva actuació, Cher i Dua Lipa es van reunir amb Zendaia, que també va assistir a l'esdeveniment, augmentant l'emoció entre els fanàtics. La cerimònia no només va destacar les dues estrelles, sinó que també va comptar amb la presència d'altres grans artistes com Mary J. Blige, Foreigner, Tribe Called Quest, Kool & The Gang, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band i Peter Frampton.

La col·laboració entre Cher i Dua Lipa ha generat una notable tensió competitiva en xarxes socials, on molts han començat a comparar Dua Lipa amb Cher, afirmant que la jove cantant és "la Cher d'aquesta generació". Tot i això, Cher ha deixat clar que segueix sent part de la seva pròpia generació, demostrant que les dues artistes, encara que d'èpoques diferents, comparteixen un respecte mutu per les seves carreres.