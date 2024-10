El motiu pel qual Shakira ha ajornat la seva gira a Amèrica del Nord

Shakira, en fitxer | Europa Press

Shakira ha anunciat l'ajornament del seu esperat "Les Dones Ja No Lloran Tour" a Amèrica del Nord, previst inicialment per a finals de 2024. El motiu darrere d'aquesta decisió es deu al creixement en la producció i la sorprenent demanda d'entrades, que ha superat les expectatives, portant l'artista a requerir estadis més grans i més dates per satisfer els seus fans.

La nova programació de concerts a Amèrica del Nord es durà a terme el maig del 2025, i s'anunciaran noves dates dilluns que ve. Això inclou les cites reprogramades per a Estats Units i Canadà, que estaven programades per a novembre i desembre de 2024. La gira començarà l'11 de març de 2025 a l'Estadi Nilton Santos, a Rio de Janeiro, Brasil.

Shakira ha expressat el seu agraïment pel "suport extraordinari" rebut des que es va anunciar la gira, prometent que oferirà el "show més especial de la seva vida". La seva popularitat s'ha reflectit en l'èxit de la seva música recent, incloent el seu nou single, que coincideix amb el canvi recent a estat civil "Soltera".