Leire es pronuncia sobre un possible retorn d'Amaia a L'Orella de Van Gogh

Leire s'expressa sobre un possible retorn d'Amaia a l'Orella de Van Gogh | Europa Press

Leire Martínez, la reconeguda cantant de L'Orella de Van Gogh, ha fet declaracions impactants que han sorprès els seus seguidors. El 19 d'octubre del 2024, Leire va confirmar la seva sortida del grup, cosa que ha generat un remolí de rumors sobre un possible retorn d'Amaia Montero, la veu original de la banda.

Leire ha declarat que, si la banda decideix que Amaia torni, li semblarà bé: "Són les seves decisions i jo no hi pinto res". Tot i això, ha aclarit que no ha mantingut contacte amb Amaia Montero, destacant que, malgrat el seu respecte i afecte cap a ella, la seva relació és gairebé inexistent: "De veritat, jo a Amaia la respecte i la vull, però amb prou feines tenim relació" .

Pel que fa al seu enllaç amb L'Orella de Van Gogh, Leire va admetre no tenir cap relació actual amb la banda. Va reconèixer que les ruptures "no solen ser cordials", encara que va expressar la seva estima pels seus excompanys, afirmant que "els vol molt".

Leire també va compartir el seu estat emocional, revelant que se sent "sobrepassada i aclaparada" pels missatges i el suport que ha rebut després de la seva decisió. Agraïda, ha expressat: "És al·lucinant tot el que està passant".

Reflexionant sobre la seva vida, va descriure la seva situació actual com a "molt normal" i va manifestar el seu desig de seguir endavant. Tot i això, va emfatitzar la necessitat de prendre's un temps per a si mateixa i reflexionar sobre el seu futur.