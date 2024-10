VÍDEO: Mario Vaquerizo, ingressat a l'hospital després d'aquesta aparatosa caiguda

Mario Vaquerizo, en arxiu | Europa Press

Mario Vaquerizo, líder del grup Nancys Rubias, ha estat ingressat a l'Hospital Universitari de Càceres després de patir una aparatosa caiguda durant el concert inaugural del Festival Horteralia, celebrat a la mateixa ciutat. L'accident va tenir lloc quan Vaquerizo, que lluïa els característics talons alts, va caure des d'una plataforma giratòria a uns dos metres d'alçada mentre interpretava la primera cançó de l'espectacle. Com a resultat de la caiguda, el cantant va perdre el coneixement, cosa que va obligar a suspendre el concert.

L'incident va passar als primers minuts de l'espectacle, just quan el grup començava a interpretar una de les seves cançons. Afortunadament, els serveis mèdics del festival van intervenir ràpidament per atendre l'artista abans de traslladar-lo a l'hospital, on roman en observació.

Nancys Rubias, actualment en plena gira promocionant el seu sisè àlbum "Orquestra Nancy" sota el segell de Warner Music, es trobava celebrant els seus gairebé 20 anys de carrera. Entre els seus èxits més coneguts destaquen cançons com "Sálvame", "Cor de Gel" i "Digues que Sí". El grup ha estat recorrent Espanya en el que ha estat una reeixida sèrie de concerts.