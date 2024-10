El Festival Cruïlla 2025 anuncia els seus dos primers noms

Un dels concerts de la darrera edició del Cruïlla. Foto: Europa Press / Canva Pro

El Festival Cruïlla de Barcelona, que se celebrarà del 9 al 12 de juliol de 2025 al Parc del Fòrum , ha anunciat aquest dilluns 21 d'octubre a la cantant canadenca Alanis Morissette i la banda de rock alternatiu Thirty Seconds to Mars , liderada per Jared Leto, com les primeres confirmacions de l'edició de 2025 en què complirà el seu 15è aniversari.

La canadenca Alanis Morisette, guanyadora de 7 premis Grammy, actuarà el dissabte 12 de juliol dins la seva gira Triple Moon Tour, que la portarà pel Regne Unit, Amèrica del Sud i Europa, ha informat el Cruïlla en un comunicat.

Thirty Seconds to Mars, la banda dels germans Leto, presentarà el divendres 11 de juliol al Festival Cruïlla el seu sisè disc, It's end of the world but it's a beautiful day .

Un clàssic de l'estiu musical barceloní

Cruïlla es va iniciar com un petit festival centrat en la música i les arts, buscant oferir una experiència cultural diversa. El nom Cruïlla (encreuament en català) reflecteix la diversitat de gèneres musicals i la fusió de cultures que caracteritza l'esdeveniment.

La primera edició es va dur a terme al Parc del Fòrum de Barcelona, on es van presentar diversos artistes locals i internacionals. A mesura que el festival va guanyar popularitat, va començar a atraure un públic més ampli.

Tot i això, amb el pas dels anys, ha ampliat la seva oferta, incorporant una varietat de gèneres musicals, com rock, pop, hip-hop, reggae, i música electrònica, així com activitats culturals, tallers i espais gastronòmics. Això ha permès que el festival atregui un públic divers, des de famílies fins a joves adults.

Al llarg de la seva història, el festival ha comptat amb la participació de nombrosos artistes de renom, com The Killers, Major Lazer, Rosalia, Iggy Pop, entre molts altres, fet que ha contribuït a la seva creixent reputació internacional.

El festival ha continuat creixent, adaptant-se a les circumstàncies canviants, inclosa la pandèmia de COVID-19, que va obligar a cancel·lar algunes edicions i implementar mesures de seguretat en altres. Tot i això, ha tornat amb força, mantenint el seu estatus com un dels esdeveniments musicals més esperats de l'estiu a Barcelona.