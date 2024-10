Mor David Harris, estrella de la popular pel·lícula 'Los amos de la noche'

Harris (primer per l'esquerra) en un fotograma de la pel·lícula. Foto: Paramount

David Harris , actor conegut per interpretar Cochise, membre de la banda de carrer protagonista de la cinta de culte de 1979 The Warriors (Els amos de la nit, com va ser coneguda a Espanya), ha mort als 75 anys.

Harris va morir de càncer divendres passat 25 a casa seva a Nova York, segons va confirmar la seva filla Davina Harris a The New York Times. David Dominic Harris va néixer a Nova York el 18 de juny del 1949. Va assistir a la High School of Performing Arts de Manhatthan, on un professor d'anglès li va suggerir que s'unís al departament d'art dramàtic.

El seu primer paper important a la pantalla va ser al telefilm Judge Horton and the Scottsboro Boys , nominat a millor direcció i guió el 1976. El 1977 va participar a l'obra Servei secret , protagonitzada per Meryl Streep i John Lithgow. Al cap de pocs anys, l'agent de Harris el va posar en contacte amb el director de The Warriors, Walter Hill.

Basada en la novel·la homònima de Sol Yurick del 1965, The Warriors relatava la història d'una banda de carrer novaiorquesa que havia de fugir del Bronx a Coney Island després de ser falsament inculpats de l'assassinat d'un dels grans líders de la ciutat mentre eren perseguits per la resta de bandes. El personatge Cochise encarnat per Harris comptava amb gosadia i, sobretot, amb un singular sentit de la moda, marcat per un pesat collaret de turqueses i una diadema.

La pel·lícula va ser durament criticada després de la seva estrena, però més tard va rebre el suport d'una fervent base de fans i ara compta amb un 88% d'opinions favorables a Rotten Tomatoes. "Vaig ser a Hong Kong, vaig estar a les Filipines, vaig ser a Tòquio. He fet moltes pel·lícules, però em baixo de l'avió i la gent diu: "És el tipus de The Warriors", va reconèixer Harris en una entrevista del 2019 a THR.

Més enllà d'aquest èxit, Harris va aparèixer amb diversos papers en films com Brubaker (1980), Història d'un soldat (1984), Foc amb foc (1984) o James White (2015).

Pel que fa a la seva trajectòria en televisió, va aparèixer en episodis de Llei & Ordre: Unitat de víctimes especials, Policies de Nova York, Urgències i Elementary.

Els seus últims treballs acreditats van ser la comèdia musical Mommy's Box el 2016 i capítols de les sèries Instinct el 2018 i First Wives Club el 2019.